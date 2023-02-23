تلقى بطاقة صفراء.. ماذا قدم إمام عاشور في خروج ميتيلاند من الدوري الأوروبي

الخميس، 23 فبراير 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

شارك إمام عاشور بديلا في خروج ميتيلاند الدنماركي من الدوري الأوروبي موسم 2022-2023.

وودع ميتيلاند بعد الخسارة من سبورتينج لشبونة بنتيجة 5-1 في مباراتي ذهاب وإياب ملحق الدوري الأوروبي.

وتلقى إمام عاشور بطافة صفراء في الدقيقة 75 بعد مشادة مع لاعب سبورتينج لشبونة مانويل أوجارتي الذي حصل كذلك على مخالفة ليغيب عن المباراة المقبلة.

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ماذا قدم إمام عاشور أمام سبورتينج لشبونة؟

عدد الدقائق: 45

عدد التسديدات: واحدة

دقة التمرير: 50%

عدد التمريرات الصحيحة: 8 من 16

عدد مرات لمس الكرة: 27

عدد التمريرات في الثلث الأخير: 5

عدد الالتحامات الأرضية: 2 من 7

عدد الالتحامات الهوائية: 1 من 1

وكان إمام عاشور سجل هدف ميتيلاند الوحيد في مباراة الذهاب أمام سبورتينج لشبونة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وسجل عاشور مشاركته الثالثة مع ميتيلاند منذ الانضمام وسجل خلالها هدفين.

سبورتينج لشبونة إمام عاشور ميتيلاند الدنماركي
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