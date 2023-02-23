هاتريك دي ماريا يقود يوفنتوس لإقصاء مصطفى محمد من الدوري الأوروبي

الخميس، 23 فبراير 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

دي ماريا يسجل ويحتفل ضد نانت

ودع نانت الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد كبديل الدوري الأوروبي من الملحق بعد الخسارة على ملعبه بنتيجة 3-0 في لقاء الإياب أمام يوفنتوس الإيطالي.

وسجل ثلاثية يوفنتوس: أنخيل دي ماريا.

وتأهل البيانكونيري بالفوز بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 1-1.

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وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 73 بدلا من موسيس سيمون.

ولم ينتظر يوفنتوس كثيرا إذ تقدم مبكرا بهدف رائع من أنخيل دي ماريا الذي سدد كرة مقوسة على يمين الحارس من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الخامسة.

مصائب نانت لم تتوقف ففي الدقيقة 18 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه نيكولا بالوا بعد لمس الكرة بيده مانعا كرة دي ماريا من أن تسكن الشباك.

احتسب الحكم ركلة جزاء سددها دي ماريا بنجاح في الشباك معلنا الهدف الثاني بعد مرور 20 دقيقة.

وكاد فيليب كوستيتش أن يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكن كرته ارتطمت بالقائم ومن ثم وجدت يدي ألبان لافون حارس نانت.

في الشوط الثاني منع لافون، الكولومبي خوان كوادرادو من التسجيل بعدما سدد الأخيرة كرة على الطائر تصدى لها الحارس الفرنسي.

شارك مصطفى محمد في الدقيقة 73 بحثا عن تقليص الفارق ومحاولة العودة في اللقاء.

وبعد 5 دقائق سجل دي ماريا برأسية هدف يوفنتوس الثالث بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس.

وأصبح الأرجنتيني أكبر لاعب يسجل هاتريك في الدوري الأوروبي بعمر 25 عاما و9 أيام منذ زلاتان إبراهيموفيتش في 2017 بقميص مانشستر يونايتد بعمر 35 عاما و136 يوما.

كما أصبج رابع لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل هاتريك خارج القواعد في البطولات الأوروبية بعد أدريانو نوفيليني وباولو روسي وفيليبو إنزاجي.

وكاد مصطفى محمد أن يهز شباك السيدة العجوز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تشيزيني أبعد تسديدته لركنية في الدقيقة 87.

الثواني الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بتأهل السيدة العجوز.

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