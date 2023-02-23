في غياب حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع الرائد ويتصدر الدوري السعودي مؤقتا

الخميس، 23 فبراير 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

هيلدر كوستا لاعب اتحاد جدة

تصدر اتحاد جدة ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتا رغم التعادل مع الرائد.

وتعادل اتحاد جدة ضد الرائد سلبيا بدون أهداف ليهدر نقطتين ثمينيتن في صراع صدارة الدوري السعودي.

ولعب الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الرائد ضمن الجولة 19 من المسابقة.

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فيما غاب أحمد حجازي عن تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد بسبب تراكم البطاقات وعوض عمر هوساوي غيابه عن التشكيل الأساسي.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن مؤقتًا في انتظار نهاية مباريات الجولة 19.

فيما رفع الرائد رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

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وصف المباراة

شهدت الدقيقة السادسة فرصة أولي ضائعة لفريق الاتحاد بعد تسديدة عالمرمي عن طريق عمر هوساوي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن

وواصل نادي الاتحاد ضغطه وأضاع فرصة جديدة بعد تسديدة عالمرمي عن طريق برونو هنريكي الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء تمر جوار القائم الأيمن.

ومع بداية الشوط الثاني ضاعت فرصة لفريق الاتحاد بعد تسديدة عالمرمي عن طريق هارون كمارا يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيمن.

وأرسل طارق حامد تمريرة عرضية لفريق الاتحاد أبعدها دفاع الرائد.

وسدد هارون كمارا بقوة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت بالعارضة وضاعت فرصة مؤكدة لنادي الاتحاد.

اتحاد جدة اتحاد جدة ، الدوري السعودي
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