انتهت دوري المؤتمر - بازل (2) - (0) طرابزون.. تريزيجيه يودع البطولة
الخميس، 23 فبراير 2023 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وبازل في دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023.
ويشارك محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع الفريق.
وكان طرابزون فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء.
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نهاية المباراة
ق 90+2 جول ملغي من جديد لـ طرابزون بداعي التسلل.
ق 76 جوول ثاني من بازل عن طريق أندي زكوري.
ق 63 جول ملغي.
ق 62 جووووول التعادل عن طريق ستيفانو دينزفيل.
ق 48 سقوط لاعب طرابزون مع احتمالية وجود لركلة الجزاء لكن الحكم لم يحتسبها.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 26 ركلة جزاء لـ طرابزون أهدرها أناستاسيوس باكاسيتاس.
ق 13 جووووول أول لـ بازل عن طريق زكي أمدوني المنفرد بالكرة بعد كرة ساقطة استقبلها وسددها على يمين الحارس.
ق 10 تريزيجيه يهدر أول فرصة خطيرة في المباراة بعد تسديدة معتادة من جانبه لكن يتدخل مدافع بازل ثم تصل للحارس يتصدى لها إلى خارج الملعب ثم تذهب إلى ركنية.
بداية المباراة