انتهت دوري المؤتمر - بازل (2) - (0) طرابزون.. تريزيجيه يودع البطولة

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وبازل في دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع الفريق.

وكان طرابزون فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء.

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نهاية المباراة

ق 90+2 جول ملغي من جديد لـ طرابزون بداعي التسلل.

ق 76 جوول ثاني من بازل عن طريق أندي زكوري.

ق 63 جول ملغي.

ق 62 جووووول التعادل عن طريق ستيفانو دينزفيل.

ق 48 سقوط لاعب طرابزون مع احتمالية وجود لركلة الجزاء لكن الحكم لم يحتسبها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26 ركلة جزاء لـ طرابزون أهدرها أناستاسيوس باكاسيتاس.

ق 13 جووووول أول لـ بازل عن طريق زكي أمدوني المنفرد بالكرة بعد كرة ساقطة استقبلها وسددها على يمين الحارس.

ق 10 تريزيجيه يهدر أول فرصة خطيرة في المباراة بعد تسديدة معتادة من جانبه لكن يتدخل مدافع بازل ثم تصل للحارس يتصدى لها إلى خارج الملعب ثم تذهب إلى ركنية.

بداية المباراة