انتهت دوري المؤتمر - بازل (2) - (0) طرابزون.. تريزيجيه يودع البطولة

الخميس، 23 فبراير 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام أنطاليا سبور

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة طرابزون وبازل في دوري المؤتمر الأوروبي 2022-2023.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع الفريق.

وكان طرابزون فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لا شيء.

أخبار متعلقة:
تشكيل طرابزون - تريزيجيه يقود الهجوم أمام بازل في دوري المؤتمر الأوروبي تسبب في هدفين.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام بازل بمتابعة لكرة تريزيجيه.. طرابزون يكرم ضحايا الزلزال وينتصر على بازل انتهت في دوري المؤتمر الأوروبي - طرابزون سبور (1) - (0) بازل

-------------------------------------------------------------

نهاية المباراة

ق 90+2 جول ملغي من جديد لـ طرابزون بداعي التسلل.

ق 76 جوول ثاني من بازل عن طريق أندي زكوري.

ق 63 جول ملغي.

ق 62 جووووول التعادل عن طريق ستيفانو دينزفيل.

ق 48 سقوط لاعب طرابزون مع احتمالية وجود لركلة الجزاء لكن الحكم لم يحتسبها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26 ركلة جزاء لـ طرابزون أهدرها أناستاسيوس باكاسيتاس.

ق 13 جووووول أول لـ بازل عن طريق زكي أمدوني المنفرد بالكرة بعد كرة ساقطة استقبلها وسددها على يمين الحارس.

ق 10 تريزيجيه يهدر أول فرصة خطيرة في المباراة بعد تسديدة معتادة من جانبه لكن يتدخل مدافع بازل ثم تصل للحارس يتصدى لها إلى خارج الملعب ثم تذهب إلى ركنية.

بداية المباراة

بازل طرابزون دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل بمشاركة تريزيجيه.. هدفان ملغيان يحرمان طرابزون من دوري المؤتمر أمام بازل دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الرائد تسديدتان على مرمى.. ماذا قدم مصطفى محمد في وداع نانت أمام يوفنتوس تلقى بطاقة صفراء.. ماذا قدم إمام عاشور في خروج ميتيلاند من الدوري الأوروبي في غياب حجازي.. اتحاد جدة يتعادل مع الرائد ويتصدر الدوري السعودي مؤقتا بمشاركة إمام عاشور بديلا.. ميتيلاند يودع الدوري الأوروبي بالخسارة أمام سبتورتنج لشبونة تشكيل طرابزون - تريزيجيه يقود الهجوم أمام بازل في دوري المؤتمر الأوروبي
أخر الأخبار
دوري المؤتمر الأوروبي - موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيرنانديز: ركلة جزاء برشلونة؟ كانت لمسة خفيفة ولا أريد الحديث حتى لا أعاقب 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: فوزي على برشلونة هو الأكبر مع مانشستر.. وواصلنا رغم ركلة جزاء رخيصة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – موعد قرعة دور الـ 16 والقنوات الناقلة والفرق المتأهلة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – روما في ثمن النهائي.. ويونيون برلين يقصي أياكس 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل 32 دقيقة | المحترفون
رقم غائب منذ 1991 عن أندية إيطاليا.. لاتسيو وفيورنتينا إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - موعد وملعب مواجهة مصر ومالاوي في ثالث جولات تصفيات أمم إفريقيا 55 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته 4 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة