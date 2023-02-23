بمشاركة إمام عاشور بديلا.. ميتيلاند يودع الدوري الأوروبي بالخسارة أمام سبتورتنج لشبونة

الخميس، 23 فبراير 2023 - 21:50

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند - لشبونة

ودع ميتيلاند الدنماركي منافسات الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام سبورتينج لشبونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إياب ملحق الدوري الأوروبي 2022-2023.

وخسر ميتيلاند أمام سبورتينج بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتين الذهاب والإياب.

وبدأ إمام عاشور مباراة الإياب على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل بديلا في بداية الشوط الثاني.

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وافتتح سيباستيان كواتس أهداف المباراة لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 20 قبل أن يتلقى باولينيو ظهير ميتيلاند بطاقة صفراء ثانية ويطرد من المباراة.

وأضاف بيدرو جونكالفيس الهدف الثاني لشبونة بعد تسديدة قوية سكنت الجانب الأيمن من الشباك عند الدقيقة 52.

وتلقى إمام عاشور بطافة صفراء في الدقيقة 75 بعد مشادة مع لاعب سبورتينج لشبونة مانويل أوجارتي الذي حصل كذلك على مخالفة ليغيب عن المباراة المقبلة.

قبل أن يعود ويضيف الثالث في الدقيقة 77 بعد تسديدة ترتطم بقدم المدافع وتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وأنهى ستيفان جارتنمان "حفلة" أهداف سبورتينج لشبونة بعد خطأ فادح المدافع يعيد الكرة للحارس لكن في الشباك.

ويتأهل سبورتينج لشبونة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي في انتظار القرعة.

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