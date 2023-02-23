كرة يد - الأهلي يختتم الدور الأول من المرحلة الثانية بالفوز على الزمالك في دوري المحترفين

فاز الأهلي على الزمالك في الجولة الأخيرة من الدور الأول لـ لمرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 27-22.

بدأ الأهلي اللقاء وتقدم مبكرا ومع مرور 7 دقائق أدرك الزمالك التعادل بنتيجة 4-4.

في الدقيقة 14 تقدم الزمالك بنتيجة 6-5 وأهدر الأهلي رمية جزائية لتعديل النتيجة.

ظلت نتيجة التعادل متواصلة بين الفريقين حتى الدقيقة 20 حيث وصلت لـ 8-8.

في الدقيقة 25 تقدم الأهلي بفارق هدفين، ثم قلب الزمالك النتيجة قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول لتصبح 11-10.

شوط أول انتهى بالتعادل 11-11 بين القطبين.

وكرر الأهلي ما فعله في الشوط الأول وتقدم مبكرا في بداية الشوط الثاني لتصبح النتيجة 13-12.

وسع الأهلي الفارق مع مرور 7 دقائق لتصبح 16-12.

ظل الأهلي يوسع الفارق لكن الزمالك قلص الفارق مع الوصول للدقيقة 18 لتصبح النتيجة 19-16.

عاد الأهلي ووسع الفارق في الدقيقة 21 لتصبح 21-16 ثم وصل تعزيز تفوقه بنتيجة 26-19 قبل 4 دقائق على نهاية اللقاء.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي 27-22.













































وبذلك أنهى الأهلي الدور الأول متصدرا بالعلامة برصيد 15 نقطة.

فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وتضم هذه المرحلة 6 أندية تلعب بنظام دوري من ذهاب وإياب.

ويتأهل الأندية الأربعة الأوائل إلى المرحلة الثالثة والختامية لتحديد بطل دوري المحترفين، وتقام المرحلة الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

فيما ينتهي الدور الثاني من المرحلة الثانية يوم 24 مارس المقبل.

وتوج الزمالك باللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، فيما ظفر به الأهلي آخر مرة في 2016.