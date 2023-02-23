تشكيل برشلونة - سيرجي روبرتو جناح أيمن.. وكيسي في الوسط ضد مانشستر يونايتد

واصل تشافي المدير الفني لـ برشلونة الاعتماد على سيرجي روبرتو في مركز الجناح، إذ يبدأ أساسيا ضد مانشستر يونايتد في إياب ملحق الدوري الأوروبي.

وسجل سيرجي وصنع في مباراة قادش الأخيرة والتي انتهت بفوز البلاوجرانا في الدوري الإسباني بنتيجة 2-0.

ويعوض فرانك كيسي في خط الوسط غياب الثنائي بيدري وجافي.

وجاء تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: أندري تير شتيجين

الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندريس كريستنسين – رونالد أراوخو – جول كوندي

الوسط: فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – فرينيكي دي يونج

الهجوم: سيرجي روبرتو – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

وعلى دكة البدلاء: إينياكي بينا – أرناوس تيناس – أنسو فاتي – فيران توريس – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – إريك جارسيا – مارك كاسادو – بابلو توري

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل في ملعب كامب نو بنتيجة 2-2.