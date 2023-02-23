تشكيل طرابزون - تريزيجيه يقود الهجوم أمام بازل في دوري المؤتمر الأوروبي
الخميس، 23 فبراير 2023 - 21:02
كتب : FilGoal
يبدأ محمود حسن "تريزيجيه" في تشكيل طرابزون سبور الأساسي أمام بازل السويسري في إياب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.
ويستضيف بازل منافسه طرابزون ضمن إياب ملحق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
وفاز طرابزون على بازل ذهابا بهدف دون رد في مباراة استضافها ملعبه ميدكال بارك ستيديوم في مدينة طرابزون التركية.
وجاء تشكيل طرابزون:
حراسة المرمى: أجورشان شاكير
الدفاع: إرين إلميلي – فيتور هوجو – ستيفانو دانسفيل – برونو بيريز
الوسط: مانوليس سيوبيس – هاسبولات دوجوشان
أمامهما: تريزيجيه – باكاسيتاس – عبد القادر عمر
الهجوم: ماكسيميليانو جوميز.
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