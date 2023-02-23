تشكيل مانشستر يونايتد – سانشو يجاور راشفورد في الهجوم.. وأنتوني على الدكة ضد برشلونة

يبدأ آرون وان بيساكا في مركز الظهير الأيمن لـ مانشستر يونايتد أمام برشلونة في إياب الملحق من الدوري الأوروبي.

ويقود ماركوس راشفورد وفوت فيجورست وجادون سانشو هجوم الشياطين الحمر ضد البلاوجرانا في اللقاء الذي سيقام على ملعب أولد ترافورد.

وعاد أنتوني للجلوس على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا – ليساندرو مارتينيز – رافائيل فاران – لوك شاو

الوسط: فريد – كاسيميرو – برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد – فوت فيجورست – جادون سانشو

وعلى مقاعد البدلاء: توم هيتون – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – تيريل مالاسيا – مارسيل سابيتزر – ديوجو دالوت – أنتوني – فاكوندو باليستري – أنتوني إيلانجا – سكوت ماكتوميناي – أليخاندرو جارناتشو – كوني ماينو

وانتهت مباراة الذهاب بنتيجة 2-2 بين الفريقين.