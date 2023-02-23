سلة - إيهاب أمين وعاصم مرعي على رأس قائمة مصر لتصفيات التأهل لـ كأس العالم

أعلن روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة قائمة الفريق لخوض منافسات المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

وتستضيف صالة نادي الاتحاد السكندري المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، خلال الفترة من 24 فبراير الجاري، وحتى 26 من الشهر ذاته.

ويلعب منتخب مصر ثلاث مباريات مصيرية في الجولة الختامية أمام كل من تونس والكاميرون وجنوب السودان على الترتيب لحسم المتأهلين إلى المونديال.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر كلا من:

أحمد عادل - أحمد خلف - أنس أسامة - إيهاب أمين - سيف سمير - عمرو الجندي - عمر طارق - عاصم مرعي - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شوشة - يوسف شحاتة.

ويتواجد الفراعنة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن جنوب السودان متصدر المجموعة، بينما السنغال في المركز الثالث بـ 15 نقطة وتدخل تونس في المنافسة من بعيد بـ 14 نقطة في المركز الرابع.

بينما يحل منتخب الكونغو الديمقراطية خامسا بـ 13 نقطة والكاميرون تتذيل الترتيب بعد فقد حظوظها بـ 11 نقطة، ويحصد الفائز نقطتين بينما الخاسر يحصل على نقطة واحدة.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى منافسات كأس العالم بينما ينتظر صاحب المركز الثالث نظيره ثالث المجموعة الأخرى والتي تضم منتخبات كوت ديفوار وأنجولا وكاب فيردي ونيجيريا وغينيا وأوغندا، ليتأهل الأفضل بينهما إلى كأس العالم إذ يمثل قارة إفريقيا خمسة منتخبات. (لمعرفة سيناريوهات التأهل من هـــنـــا)