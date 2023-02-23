بعد 12 عاما من الحظر.. وفد فيفا يزور سوريا تمهيدا لاستضافة المباريات

زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، دمشق العاصمة السورية.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم أن الزيارة جاءت تمهيداً لإمكانية رفع الحظر المفروض على استضافة سوريا لمباريات كرة القدم الدولية منذ 12 عاماً.

وكشف الاتحاد السوري أن زيارة الوفد ستستمر لثلاثة أيام يطلع من خلالها على الواقع الأمني وواقع المنشآت في مدينة دمشق.

وأضاف أن وفد مشترك من الاتحادين الدولي والآسيوي وصل للكشف عن المنشآت الرياضية والبنى التحتية في ملاعب مدينة دمشق تمهيداً لدراسة إمكانية رفع الحظر عن استضافة المباريات فيها مستقبلاً.

وشدد الوفد خلال الاجتماع على تكثيف العمل المشترك مع الاتحاد السوري لكرة القدم من أجل متابعة كافة الخطوات والإجراءات اللازمة تمهيداً لإمكانية رفع الحظر التدريجي عن الملاعب السورية.

يذكر أن اقتراب رفع الحظر عن استضافة سوريا للمباريات جاء بعد عودة العراق لاستضافة المباريات.

واستضافت العراق منافسات بطولة كأس الخليج "خليجي 25" التي نجحت في التتويج بلقبها على حساب المنتخب العماني.

كوبر يقود سوريا

ويقود منتخب سوريا حاليا الأرجنتيني هيكتور كوبر المدرب الأسبق لمنتخب مصر، ويعاونه محمود فايز كما كان الحال مع الفراعنة.

كما انضم عصام الحضري لجهاز كوبر ليتولى تدريب حراس مرمى المنتخب السوري.

وكان الحضري يتولى منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.