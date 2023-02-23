"تأهيل المدربين والتنظيم وتواجد الجماهير".. فيتوريا يوضح كيفية تطوير الكرة المصرية

شدد روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة على أن تأهيل المدربين هي الخطوة الأهم لتطوير كرة القدم في مصر.

وجاء ذلك خلال جلسة تطوير كرة القدم المصرية المنعقدة على هامش فعاليات معرض ومؤتمر سبورتس اكسبو 2023.

وقال فيتوريا: "يجب أن يكون اهتمام بتطوير الكرة في مصر عن طريق دراسة النظم التدريبية الحديثة في مجال كرة القدم للاستفادة منها في تهيئة الظروف المناسبة لتطوير كرة القدم بالبلاد والمنافسة بها عالميًا".

وأضاف "الدراسة ستساهم في تطوير الأمور الفنية والإدارية سواء بالنسبة للمنتخب الوطني أو فرق الأندية بما يُمكن كرة القدم المصرية من التطور والمنافسة مؤكدًا على ثقته في كفاءة كرة القدم المصرية وقابليتها للتطوير والمنافسة العالمية".

وتابع "تطوير كرة القدم في مصر يتطلب العديد من العناصر ومن أهمها تأهيل المدربين حيث أنه لا يوجد لاعب جيد بدون مدرب جيد، ومصر تحتاج لذلك".

وأردف "نحتاج أيضًا لتحسين ظروف التدريب والتمارين المختلفة للمساعدة في تطوير اللاعب ومهارته، ولابد من العمل على مشاركة لاعبين أعمارهم أصغر من 16 سنة في المباريات الكبرى ليتمكنوا من اكتساب الخبرات وتطوير المهارات التي يمتلكونها".

وأتم "والمزيد من التنظيم والمنافسة ووجود جماهير في الملاعب، وتحديد الدوري وفق جدول زمني معين".