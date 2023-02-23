انتهت دوري اليد - الأهلي (27) (22) الزمالك.. الأحمر ينتصر
الخميس، 23 فبراير 2023 - 20:09
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد.
وتقام فى ختام مباريات الدور الأول على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.
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نهاية اللقاء.. الأهلي ينتصر على الزمالك 27-22
ق 26: 26-19 للأهلي
ق 21: 21-16 للأهلي
ق 18: الزمالك يقلص الفارق 19-16
ق 12: النتيجة 18-12
ق 7: الأهلي يوسع الفارق لتصبح النتيجة 16-12
ق 4: الأهلي متقدم 13-12
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بنتيجة 11-11
ق 28: الزمالك يقلب النتيجة 11-10
ق 25: الأهلي متقدم 10-8
ق 20 الأهلي يتعادل 8-8
ق 18: خيري يسجل والتعادل بين الفريقين 7-7
ق 14: الزمالك متقدم 6-5 ورمية جزائية مهدرة من الأهلي
ق 9: 5-5 التعادل بين الفريقين
ق 5: الأهلي متقدم 3-2
بداية اللقاء
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