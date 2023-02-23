انتهت دوري اليد - الأهلي (27) (22) الزمالك.. الأحمر ينتصر

الخميس، 23 فبراير 2023 - 20:09

كتب : FilGoal

أكرم يسري - الزمالك ضد الأهلي كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد.

وتقام فى ختام مباريات الدور الأول على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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نهاية اللقاء.. الأهلي ينتصر على الزمالك 27-22

ق 26: 26-19 للأهلي

ق 21: 21-16 للأهلي

ق 18: الزمالك يقلص الفارق 19-16

ق 12: النتيجة 18-12

ق 7: الأهلي يوسع الفارق لتصبح النتيجة 16-12

ق 4: الأهلي متقدم 13-12

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بنتيجة 11-11

ق 28: الزمالك يقلب النتيجة 11-10

ق 25: الأهلي متقدم 10-8

ق 20 الأهلي يتعادل 8-8

ق 18: خيري يسجل والتعادل بين الفريقين 7-7

ق 14: الزمالك متقدم 6-5 ورمية جزائية مهدرة من الأهلي

ق 9: 5-5 التعادل بين الفريقين

ق 5: الأهلي متقدم 3-2

بداية اللقاء

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