"أحسد ميسي ومودريتش وبيبي".. راموس يعلن اعتزاله الدولي

أعلن سيرجيو راموس الاعتزال دوليا مع منتخب إسبانيا في سن الـ36 عاما.

سيرخيو راموس النادي : باريس سان جيرمان إسبانيا

وجاء ذلك خلال رسالة طويلة نشرها المدافع الإسباني المخضرم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"لقد حان وقت قول وداعا لمنتخب إسبانيا. تلقيت هذا الصباح مكالمة من المدير الفني وأخبرني أنني لن أكون ضمن خططه المستقبلية بغض النظر عن أدائي أو ما يحدث في مسيرتي المهنية.

بقلب مثقل أعلن نهاية طريق كنت أتمنى أن يستمر لوقت أطول وفقا لما حققته مع المنتخب الوطني. أعتقد أن هذه الرحلة كانت تستحق أن تنتهي باختياري أو لأن أدائي لم يكن بمستوى يليق بمنتخبنا الوطني ليس بسبب مسألة العمر أو لأسباب أخرى.

على الرغم من أنني لم أسمع ذلك منهم بشكل مباشر، إلا أنني شعرت بها بالتأكيد. لأن العمر في حد ذاته ليس فضلية أو عيبا بل مجرد رقما لا يرتبط بالضرورة بالأداء أو المقدرة. أحسد ميسي ومودريتش وبيبي لأنهم يمثلوا جوهر القيم والعدالة في كرة القدم، لسوء الحظ لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لي لأن كرة القدم ليست دائمة عادلة وليست دائما مجرد "كرة قدم".

هذا شيء يجب أن أقبله رغم الحزن الذي أشاركه معكم، ولكن أيضًا رأسي مرفوعًا. شكرًا لكل هذه السنوات ودعمكم. لقد أتيت بذكريات لا تُنسى وألقاب كافحنا من أجلها والفخر الكبير الذي أشعر به كأكثر لاعب خاض مباريات بقميص إسبانيا. سأستمر في دعم بلدي بشغف شخص محظوظ مثّلهم 180 مرة. خالص شكري لكم جميعًا الذين آمنوا بي!".

راموس صاحب الـ36 عاما بدأ في تمثيل المنتخب الإسباني عام 2005.

ولعب راموس آخر مباراة بقميص منتخب لاروخا في تصفيات كأس العالم أمام كوسوفو في مارس 2021.

ومثل مدافع ريال مدريد السابق في 180 مباراة، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 8 آخرين.

وتوج راموس بثلاث ألقاب مع منتخب إسبانيا: يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

ويلعب راموس حاليا في صفوف باريس سان جيرمان بعد رحيله عن ريال مدريد صيف 2021.