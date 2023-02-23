في غياب ساسي.. الدحيل يفوز على الشباب ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الخميس، 23 فبراير 2023 - 19:39

كتب : محمود حمدي

أولونجا لاعب الدحيل

حجز نادي الدحيل القطري مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز الدحيل على الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف ضمن ربع نهائي المسابقة.

وغاب فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق عن صفوف الدحيل لعدم اختياره لقائمة المباراة من جانب هيرنان كريسبو مدرب الدحيل.

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وسجل ميكاييل أولونجا هدفي الدحيل في الدقيقتين 77 و85 من عمر المباراة.

فيما قلص سعيد الربيعي النتيجة لنادي الشباب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأنقذ صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل هدفا محققا من الشباب بالتصدي لتسديدة البرازيلي كارلوس جونيور لاعب الشباب.

ونجح أولونجا في تسجيل هدف التقدم بعدما وصلته عرضية حولها برأسه في مرمى الشباب بالدقيقة 77.

وعاد اللاعب ذاته أولونجا ليُسجل الهدف الثاني لفريق الدحيل في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، قبل أن يقلص سعيد الربيعي النتيجة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ويواجه الدحيل الفائز من مباراة الهلال وفولاذ الإيراني، يوم الأحد المقبل ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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الشباب الدحيل
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