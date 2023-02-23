انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (0) - (0) الرائد.. نقطة لكل فريق

الخميس، 23 فبراير 2023 - 19:24

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

يستضيف اتحاد جدة نظيره الرائد على ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

ويبدأ الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الرائد.

فيما يغيب أحمد حجازي عن تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد بسبب تراكم البطاقات ويعوض أحمد بامسعود غيابه عن التشكيل الأساسي.

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ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الرائد.

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نهاية المباراة

ق90+5 حكم المباراة يقرر استمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو ويرفض احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد

ق 73 سدد هارون كمارا بقوة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت بالعارضة وضاعت فرصة مؤكدة لنادي الاتحاد.

ق53 تمريرة عرضية لفريق الإتحاد عن طريق طارق حامد من منتصف الملعب يشتتها دفاع الرائد

ق49 فرصة ضائعة لفريق الاتحاد بعد تسديدة عالمرمي عن طريق هارون كمارا يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق36 فرصة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق هيلدر كوستا يسدد من على حدود منطقة الجزاء يتصدي لها لونغ حارس مرمي الرائد.

ق33 نفذ بابلو سانتوس ركلة ركنية لنادي الرائد شتتها دفاع الاتحاد قبل أن تشكل خطورة على مرمى جروهي.

ق15 فرصة جديدة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق برونو هنريكي يسدد من على حدود منطقة الجزاء تمر جوار القائم الأيمن

ق13 فرصة خطيرة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق مدالله العليان يسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء تمر قريية من القائم الأيمن

ق6 فرصة أولي ضائعة لفريق الاتحاد بعد تسديدة عالمرمي عن طريق عمر هوساوي من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

انطلاق المباراة

الدوري السعودي اتحاد جدة الرائد
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