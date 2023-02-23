التشكيل - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.. وكين يقود هجوم يوفنتوس أمام نانت

الخميس، 23 فبراير 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

مصطفى محمد أمام يوفنتوس

يتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي على مقاعد بدلاء فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في إياب ملحق دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

أخبار متعلقة:
دي ماريا: كنا متعبين أمام سبيزيا.. لكن سنبذل قصارى جهدنا أمام نانت أليجري: كنا متسرعين للغاية أمام سبيزيا.. دعونا نفكر الآن في نانت بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط بثلاثية أمام لانس بالدوري الفرنسي قائمة يوفنتوس - غياب كييزا وبوجبا أمام نانت في الدوري الأوروبي

خط الدفاع: موسيس سيمون - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - نيكولا بالوا - فابيان سونتونز

خط الوسط: موسى سيسوكو - فلوران موليه - بيدرو شيريفيلا

خط الهجوم: أندري ديلور - لودوفيك بلاس

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - دانيلو - بريمر - أليكس ساندرو

خط الوسط: أدريون رابيو - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فايولي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - مويس كين - فيليب كوستيتش

وينطلق الإياب في الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

يوفنتوس الدوري الأوروبي نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
صنع هدفا بعد عودته كأساسي.. ماذا قدم عمر مرموش ضد كولن عودة مرموش للتشكيل الأساسي تقود فولفسبورج للفوز على كولن.. ودورتموند في الصدارة مرموش يقود هجوم فولفسبورج في مواجهة كولن 8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل بمشاركة تريزيجيه.. هدفان ملغيان يحرمان طرابزون من دوري المؤتمر أمام بازل دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الرائد تسديدتان على مرمى.. ماذا قدم مصطفى محمد في وداع نانت أمام يوفنتوس تلقى بطاقة صفراء.. ماذا قدم إمام عاشور في خروج ميتيلاند من الدوري الأوروبي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للشباب - خسارة قاسية.. السنغال تضرب شباك مصر بـ 4 أهداف 7 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
أرتيتا: هذا ما كان ينقص أرسنال لتسجيل المزيد أمام ليستر 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - عودة ميلنر وكيتا أمام كريستال بالاس.. وغياب نونيز 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فيريرا: الزمالك لم يخرج بعد.. ولو عاد بي الزمن سأبدأ أمام الترجي بنفس التشكيل 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) صنداونز.. فرصة خطيرة للأصفر 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
عبد الكبير الوادي يكشف الفارق بين الدوري المصري والمغربي قبل لقاء الجيش الملكي 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
سيناريوهات تأهل الزمالك - لا مفر من الفوز في مصر.. وطريقين أحدهما مليئ بالحسابات 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - عصام عبد الفتاح مستشارا للجنة الحكام في الدوري السعودي 58 دقيقة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح بعد قرار تأييد حبس رئيس الزمالك 2 خبر في الجول - الكشف عن سبب استبعاد شلبي وثلاثي الزمالك عن مواجهة الترجي 3 إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 4 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا