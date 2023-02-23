التشكيل - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.. وكين يقود هجوم يوفنتوس أمام نانت
الخميس، 23 فبراير 2023 - 19:02
كتب : FilGoal
يتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي على مقاعد بدلاء فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في إياب ملحق دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.
وجاء تشكيل نانت كالتالي:
حراسة المرمى: ألبان لافون
خط الدفاع: موسيس سيمون - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - نيكولا بالوا - فابيان سونتونز
خط الوسط: موسى سيسوكو - فلوران موليه - بيدرو شيريفيلا
خط الهجوم: أندري ديلور - لودوفيك بلاس
فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - دانيلو - بريمر - أليكس ساندرو
خط الوسط: أدريون رابيو - مانويل لوكاتيلي - نيكولو فايولي
خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - مويس كين - فيليب كوستيتش
وينطلق الإياب في الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة.
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.
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