التشكيل - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.. وكين يقود هجوم يوفنتوس أمام نانت

صنع هدفا بعد عودته كأساسي.. ماذا قدم عمر مرموش ضد كولن

عودة مرموش للتشكيل الأساسي تقود فولفسبورج للفوز على كولن.. ودورتموند في الصدارة

مرموش يقود هجوم فولفسبورج في مواجهة كولن

8 تسديدات و17 صراعا.. ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل

بمشاركة تريزيجيه.. هدفان ملغيان يحرمان طرابزون من دوري المؤتمر أمام بازل

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تسديدتان على مرمى.. ماذا قدم مصطفى محمد في وداع نانت أمام يوفنتوس

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