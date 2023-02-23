الوصول للنسخة المثالية من ماركوس راشفورد

الخميس، 23 فبراير 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

راشفورد

"هناك لاعبين كثيرين يلعبون بشكل جيد لكن أنا سعيد لـ ماركوس راشفورد، لأدائه وتطوره، منذ بداية الموسم ينضج ويواصل ذلك، إذا حافظ على نفس النهج وإذا كانت لديه الروح فأعتقد إنه سيصعب إيقافه"، إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن ماركوس راشفورد.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

يعيش راشفورد أياما مثالية في مسيرته الكروية بقميص الشياطين الحمر، فمنذ نهاية كأس العالم سجل 16 هدفا في 17 مباراة في جميع المسابقات.

يساهم بتسجيل أو صناعة هدف لكل 63 دقيقة، كما وصل لـ 24 هدفا في الموسم الجاري بجميع المسابقات مع يونايتد وهو الأفضل له في مسيرته مع الفريق ونحن فقط في فبراير.

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وفقط غاب عن المساهمة التهديفية في مباراتين من أصل 17.

وسجل في آخر 7 مباريات خاضها الفريق بملعب أولد ترافورد بعد واين روني وكريستيانو رونالدو (10 مباريات).

إريك تين هاج بعد الفوز على غريمه ليدز يونايتد أجاب قائلا: "منذ اليوم الأول وكنت متحمسا للعمل معه ومحاولة إخراج ما هو أكثر منه، لديه مستقبل كبير وأعتقد بأنه بإمكانه تقديم المزيد، إذا عمل سيواصل تسجيل أهداف أكثر".

Marcus Rashford goals in all comps 2022-23

* راشفورد الموسم الحالي في جميع المسابقات.

موقع The analyst أشار في التقرير الفارق بين راشفورد في الموسم الحالي والموسمين الماضيين.

الموسم الحالي خاض 1958 دقيقة في الدوري الإنجليزي أكثر من 726 مما خاص الموسم الماضي.

الأهم أنه لعب ما يزيد عن 50% من الدقائق الموسم الحالي في مركز الجناح الأيسر.

Rashford positional minutes 2022-23 PL

فزادت نسبته التهديفية من 0.29 هدفا لكل 90 دقيقة وهي ثاني أسوأ نسبة له، إلى 0.64 هدفا لكل دقيقة كأفضل معدل له في مسيرته.

أيضا زاد معدل تسديداته من 1.6 إلى 3.03 في كل 90 دقيقة، وبالتالي زاد معدل الأهداف المتوقعة له من 0.21 إلى 0.45.

من داخل منطقة الجزاء أصبح يسدد 2.34 لكل مباراة الموسم الحالي، وهو الأعلى في مسيرته مقابل 1.17 الموسم الماضي.

الموسم الجاري سجل 3 أهداف من داخل منطقة الجزاء مقابل 3 خلال الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي.

وبمقارنة الموسم الحالي مع موسم 2019-2020 والذي يعد أفضل موسم له فسجل راشفورد حينها 17 هدفا منها 6 من ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي.

معدل أهدافه في ذلك الموسم (2019-2020) 0.58 لكل 90 دقيقة وهو أقل من الموسم الحالي، كما سجل هدفين أقل من داخل الست ياردات.

Marcus Rashford PL goals 2022-23

Rashford xG map 2021-22

Marcus Rashford shot map 2019-20 PL season

** راشفورد في آخر 3 مواسم بقميص مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أي أن الموسم الحالي يتفوق راش بشكل واضح حتى عن أفضل موسم سابق له.

أماكن لمسات

Rashford open play touch zones 2022-23 PL

* خريطة استلام الكرة لراشفورد والذي تُظهر تسلمه الكرة أكثر على الرواق الأيسر.

الموسم الماضي عانى راشفورد بسبب عدم لعبه في مركز واحد طوال الموسم وبسبب التغييرات الفنية التي طالت الفريق والأجواء المصاحبة فقدم موسم سلبيا.

اكتفى خلاله بتسجيل 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي.

Rashford touch locations 2021-22

* خريطة استلام الكرة لراشفورد الموسم الماضي والذي تُظهر تعدد المراكز التي شارك بها.

الأمور كانت على نقيض في الموسم الذي يسبقه على سبيل المثال، كما سيظهر في الصورة التالية والتي سجل خلالها 17 هدفا في الدوري الإنجليزي فقط.

Rashford touch locations 2019-20

* خريطة استلام الكرة لراشفورد موسم 2019-2020 والتي تظهر الاعتماد على راش في مركز الجناح الأيسر.

الموسم الحالي راش سدد 77% من تسديداته من داخل منطقة الجزاء مقابل 59% موسم 2019-2020.

Marcus Rashford attacking carries PL 2022-23

هو أكثر لاعب الموسم الحالي انتهت اختراقاته الهجومية بتسديدات برصيد 27 تسديدة.

من جنوب إفريقيا

عامل آخر ساهم في زيادة جودة الهجوم ورفعت من مستوى راشفورد وهو انضمام الجنوب إفريقي بيني ماكارثي للجهاز الفني لتين هاج.

منذ عام واحد فقط تحدث ستيف ماكلارين المدير الفني السابق لإنجلترا عن راشفورد قائلا: "راشفورد لا يقاتل في الأوقات السيئة ولا يُبقى ذهنه في اللقاء، إذا لم يخض شوط أول جيد، مستحيل أن يلعب شوط ثاني جيد، شخص ما عليه إعطاءه الأدوات للخروج من اللحظات السيئة".

في بداية الموسم قال تين هاج لقناة النادي: "لا زال هناك مقاعد شاغر في الطاقم الفني، نريد شخصا بصوت مختلف وبيني هو هذا الشخص".

وأضاف عن بيني: "مدرب ذو خبرة درب في مستوى احترافي ومهاجم سابق، سيساعد الفريق على التركيز في التمركز والهجوم، لا اقول فقط للمهاجمين بل أيضا المدافعين ولاعبي الوسط".

Man United boss hails Benni McCarthy impact: 'He is doing a great job' | Sport

فاز بيني بجائزة أفضل مدرب في جنوب إفريقيا 2020-2021 مع أمازولو وقاد الفريق لأول مرة لدوري أبطال إفريقيا و9 لاعبين من فريقه لم يلعبوا دوليا من قبل.

وقبل ذلك كلاعب كان بين كتيبة بورتو البرتغالي التي توجت بلقب دوري أبطال أوروبا 2004 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

عقب تعيين الجنوب إفريقي قال لموقع النادي: "أريد مساعدة اللاعبين الشباب ودفعهم وتغيير عقليتهم ومحاولة صنع الفارق مع مانشستر هذا الموسم، هذا الموسم سترون فريقا آخر ومجموعة من اللاعبين المتعطشين".

وعما تم تكليفه به أجاب: "تنسيق الحركات والإنهاء والتأكد من أن اللاعبين يتمتعون بالذكاء وأنهم جاهزون وأن يستمر تسجيل الأهداف وأنهم يحصلون على الأحذية المناسبة لتسجيل الأهداف".

يجيد ماركاثي 4 لغات الإسبانية والبرتغالية والهولندية والإنجليزية ما يتيح له سهولة التواصل مع جميع لاعبي الفريق.

Footage emerges of Benni McCarthy giving pep talk to Manchester United new boy Sabitzer | Goal.com South Africa

الموسم الحالي سجل راشفورد 3 أهداف رأسية وهي أكثر مما سجل طيلة مسيرته مع الفريق من قبل.

راشفورد أشاد بعمل بيني ماكارثي في نوفمبر الماضي قائلا: "ساعدني كثيرا، ليكون لدي عقلية هجومية مناسبة لنا، هو هنا يتحدث معنا عن هذه الأمور".

في شهر يناير الماضي أشاد تين هاج بعمل ماكارثي قائلا: "في طاقمنا الفني لدينا الكثير من المدافعين ولاعبي الوسط، أردت إيجاد توازن مناسب، عقلية هجومية لمهاحم سابق ويكون متخصص في مهامه مع الفريق".

وأتم "أنا لم ألعب في هذا للمركز مطلقا، ولذلك أنا محظوظ بتواجد شخص مثله ضمن طاقم العمل، كرة القدم هي تسجيل الأهداف، لدينا متخصص في حراسة المرمى، لكن يجب أن نمتلك متخصص هجومي، بشكل عام لدينا مدرب متخصص في التسجيل".

حطم راشفورد أرقامه في الموسم السابقة بقميص مانشستر يونايتد، ونحن لا زلنا في فبراير فقط، فإلى أين سيصل راش بنهاية الموسم.

ماركوس راشفورد الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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