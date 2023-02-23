تشكيل ميتيلاند – إمام عاشور على مقاعد البدلاء ضد سبورتنج لشبونة

يبدأ إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي من على مقاعد البدلاء أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب ملحق الدوري الأوروبي.

ويجلس عاشور على مقاعد البدلاء كما فعل في مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل 1-1 وشهدت توقيعه على أول الأهداف بقميص فريقه الجديد.

وشارك بعد ذلك إمام بشكل أساسي لأول مرة ولمدة 45 دقيقة فقط في الفوز على فيبورج في الدوري الدنماركي بنتيجة 4-1 وافتتح خلالها التسجيل.

وجاء تشكيل ميتيلاند

حراسة المرمى: يوناس لوسيل

الدفاع: جويل أندرسون – ستيفان جارتينمان – هنريك دالسجارد– باولينيو

الوسط: أوليفر سورنسن – أرمين جيجوفيتش – كريستوفر أولسن

الهجوم: جوستاف إيساكسن – فلاديمير بيسكوف – أستريت سليماني

ويجلس على مقاعد البدلاء: إلياس أولفسون – مارك أجبوه – إمام عاشور – مادس ثايشوزن – إدوارد شيلفويا – بونتس تيكسيل – تشارلز – فريدريك هيسيلبرج – فيكتور باك يانسين – أرال سيسمر – جوستاف فارولو - جونينو

Vores 𝗫𝗜 mod Sporting på MCH Arena 💥#FCMSCP — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) February 23, 2023

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 بين الفريقين في أرض الفريق البرتغالي.