طارق حامد يقود اتحاد جدة.. وهوساوي يعوض غياب حجازي أمام الرائد

الخميس، 23 فبراير 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

حجازي وطارق في فوز الاتحاد على التعاون

يبدأ الدولي المصري طارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الرائد.

فيما يغيب أحمد حجازي عن تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد بسبب تراكم البطاقات ويعوض أحمد بامسعود غيابه عن التشكيل الأساسي.

ويستضيف الاتحاد نظيره الرائد على ضمن الجولو 19 من دوري روشن السعودي.

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ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 خلف النصر المتصدر بفارق الأهداف.

وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الرائد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود

الوسط: إيجور كورنادو - طارق حامد - برونو هنريكي - عبد العزيز البيشي

الهجوم: هيلدر كوستا - رومارينيو.

الاتحاد الدوري السعودي الرائد
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