الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الجولة 19

اشتعلت مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية من الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة 19.

وأقيمت اليوم 6 مباريات شهدت 4 انتصارات وانتهت مباراتين بالتعادل.

وشهدت الجولة 19 استعادة لافيينا الصدارة بعدما فقدها بالجولة الماضية لصالح بترول أسيوط.

وفاز لافيينا على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف.

الفوز قاد لافيينا لاستعادة صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 43 نقطة مستغلا تعثر بترول أسيوط.

وخسر بترول أسيوط من مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة أسمنت أسيوط وشبان قنا.

وفاز تليفونات بني سويف على الفيوم بهدف دون رد.

نتائج مباريات الجولة الـ 19 في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية. ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/g0qaZobx8Q — FilGoal (@FilGoal) February 23, 2023

وإليكم ترتيب مجموعة الصعيد في الدرجة الثانية عقب الجولة 19.