تقرير: دورتموند ينجح في ضم مدافع الجزائر مجانا

الخميس، 23 فبراير 2023 - 18:09

كتب : FilGoal

رامي بن سبعيني - الجزائر

نجح نادي بروسيا دورتموند في ضم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع بروسيا مونشنجلادباخ بداية من الموسم المقبل، حسب موقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن الظهير الأيسر الجزائري لن يجدد عقده مع مونشنجلادباخ وأن دورتموند حصل على توقيعه للانتقال إليه في الموسم المقبل.

وسينتقل بن سبعيني إلى دورتموند في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

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كان دورتموند يبحث عن ظهير أيسر مع اقتراب نهاية عقد لاعبه البرتغالي رافاييل جيريرو في يونيو المقبل.

أفادت تقارير أن اللاعب الجزائري الذي فاز بكأس الأمم الإفريقية 2019 على رادار إنتر وأتليتكو مدريد.

انضم البالغ من العمر 27 عامًا إلى جلادباخ في 2019 مقابل 8 ملايين يورو قادما من رين الفرنسي.

قبل أيام، أكد رولان فيركوس المدير الرياضي لبروسيا مونشنجلادباخ أن لاعبه ماركوس تورام سيغادر النادي في الصيف مجانا.

تورام الذي يتألق هذا الموسم ينتهي عقده مع جلادباخ بنهاية الموسم، وسط مراقبة كبار أوروبا.

عندما سئل عن مستقبل تورام، قال فيركوس في حديثه لقناة Sport1: "عندما تكون هناك أندية أكبر ترغب في ضم ماركوس يتعين علينا قبول ذلك".

ارتبط اسم تورام بمجموعة من الأندية مثل بايرن ميونيخ وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

انضم تورام إلى جلادباخ في عام 2019 قادماً من جانجامب مقابل 9 ملايين يورو، وخاض 124 مباراة وسجل 42 هدفا.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يلعب بالفعل أفضل موسم له من حيث تسجيل الأهداف، إذ سجل 11 هدفًا في الدوري وهو ما يضعه في المركز الثالث في قائمة الهدافين.

مستوى تورام في النصف الأول من الموسم منحه استدعاءً متأخرًا لقائمة فرنسا لكأس العالم 2022.

ماركوس هو ابن ليليان تورام نجم الكرة الفرنسية السابق وأحد أفراد الجيل الفائز بلقب كأس العالم عام 1998.

الجزائر بروسيا دورتموند بروسيا مونشنجلادباخ رامي بن سبعيني
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