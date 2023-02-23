أمم إفريقيا للشباب - جنوب السودان يشعل المجموعة بعد الفوز على إفريقيا الوسطى

الخميس، 23 فبراير 2023 - 18:08

كتب : FilGoal

جنوب إفريقيا - إفريقيا الوسطى - أمم إفريقيا للشباب

أشعل جنوب السودان المجموعة الثانية بعد الفوز على إفريقيا الوسطى بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثانية من دور مجموعات أمم إفريقيا للشباب.

وسجل بول جوا هدف اللقاء الوحيد لمنتخب جنوب السودان.

وجاء هدف اللقاء سريعا عند الدقيقة 2 عن طريق ركلة جزاء، انبرى لها جوا وسددها في الشباك.

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ليحصد المنتخب الجنوب السوداني ثلاث نقاط ثمينة في المركز الثالث لترتيب المجموعة الثانية.

فيما يقبع منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الأخير دون رصيد.

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وكان جنوب السودان خسر المباراة السابقة في الجولة الأولى أمام أوغندا بهدفين مقابل هدف.

فيما خسر إفريقيا الوسطى الجولة الأولى أمام الكونغو بهدفين مقابل هدف.

ويستعد منتخبا أوغندا وكونغو للمواجهة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية حاليا كالآتي:

الكونغو - 3 نقاط

أوغندا - 3 نقاط

جنوب السودان - 3 نقاط

إفريفيا الوسطى: 3 نقاط

جنوب السودان أمم إفريقيا للشباب منتخب إفريقيا الوسطى
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