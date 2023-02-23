للمرة الثانية في العراق.. محمد يوسف مديرا فنيا لـ النفط

الخميس، 23 فبراير 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - محمد يوسف

أعلن نادي النفط العراقي تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا حكيم شاكر.

وستكون تلك التجربة الثانية للمدرب المصري في الدوري العراقي بعدما سبق له أن قاد الشرطة العراقي خلال ولايتين بين موسمي 2014-2015 و2016-17.

وبذلك سيكون يوسف المدرب المصري الثاني في الدوري العراقي الموسم الجاري بعد مؤمن سليمان مدرب الشرطة وحامل لقب الموسم الماضي.

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ويحتل النقط المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري بعد مرور 17 جولة برصيد 13 نقطة.

النادي الذي تأسس عام 1979 أفضل إنجاز له هو وصافة الدوري العراقي موسم 2016-17.

وقاد يوسف في مصر كل من: الأهلي وسموحة وبتروجت والبنك الأهلي.

وجاءت آخر تجربة له في الدوري المصري مع طلائع الجيش الموسم الجاري.

وتولى يوسف تدريب الفريق بدءا من الجولة الرابعة وحتى نهاية الدور الأول من المسابقة.

وخلال 14 مباراة حقق الفريق تحت قيادته انتصارين وتعادل في 6 وخسر في 6.

وحقق يوسف البالغ 52 عاما من قبل لقبين بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا 2013 وكأس السوبر الإفريقي 2014.

محمد يوسف الدوري العراقي النفط العراقي
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