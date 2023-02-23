الدرجة الثانية – لافيينا يستعيد صدارة مجموعة الصعيد

استعاد نادي لافيينا صدارة مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية في الجولة 19.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة 19 من مجموعة الصعيد والتي شهدت استعادة لافيينا الصدارة بعدما فقدها بالجولة الماضية لصالح بترول أسيوط.

وفاز لافيينا على الألومنيوم بهدفين مقابل هدف.

الفوز قاد لافيينا لاستعادة صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 43 نقطة مستغلا تعثر بترول أسيوط.

وخسر بترول أسيوط من مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة أسمنت أسيوط وشبان قنا.

وفاز تليفونات بني سويف على الفيوم بهدف دون رد.

وتعادل المدينة المنورة أمام ملوي إيجابيا بهدفين لكل فريق.

فيما خسر الجونة من النصر للتعدين بهدفين دون رد.

مجموعة بحري

في المقابل فاز بروكسي على هلال مطروح بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 19 من المجموعة الثالثة "بحري".