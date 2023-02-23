ثاني أصغر لاعب الموسم الحالي.. حسام حسن يدخل تاريخ الدوري المصري

أصبح حسام حسن لاعب المصري الشاب ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري المصري الموسم الجاري 2022-2023.

وشارك اللاعب الشاب في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع عوضا عن التونسي إلياس الجلاصي في مواجهة بيراميدز بالجولة 19 من الدوري المصري.

وبات حسام حسن ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري المصري الموسم الحالي بعمر (16 سنة و6 أشهر و28 يوما).

فيما يعد محمد عبد الناصر لاعب المقاولون العرب الأصغر الموسم الحالي بعمر (16 سنة و4 أشهر و4 أيام) أمام الإسماعيلي في الجولة 13.

وبذلك بات الثنائي الواعد أول من يلعب في الدوري المصري من مواليد 2006.

وكشف النادي أن اللاعب هو الخامس عشر في قائمة أصغر من شارك في الدوري المصري عبر تاريخه.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت فأن اللاعب هو ثالث أصغر من شارك في الدوري المصري بعد عبد الناصر ومحمد رضا بوبو لاعب وادي دجلة السابق منذ بداية القرن الحالي.

وللمرة الثانية تنتهي مواجهات الفريقين بتعادل سلبي منذ بداية مواجهاتهما في جميع المسابقات.

الفوز أبقى بيراميدز في المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

بينما ظل المصري في المركز العاشر برصيد 22 نقطة بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي.