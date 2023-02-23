كرة سلة - خطوة تفصل مصر عن التأهل لـ كأس العالم.. وسيناريوهات المرحلة الختامية

يستعد منتخب رجال مصر لكرة السلة لخوض منافسات المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2023.

ويلعب منتخب مصر ثلاث مباريات مصيرية في الجولة الختامية أمام كل من تونس والكاميرون وجنوب السودان على الترتيب لحسم المتأهلين إلى المونديال وتقام اللقاءات على صالة الاتحاد بالإسكندرية.

ويتواجد الفراعنة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن جنوب السودان متصدر المجموعة، بينما السنغال في المركز الثالث بـ 15 نقطة وتدخل تونس في المنافسة من بعيد بـ 14 نقطة في المركز الرابع.

بينما يحل منتخب الكونغو الديمقراطية خامسا بـ 13 نقطة والكاميرون تتذيل الترتيب بعد فقد حظوظها بـ 11 نقطة، ويحصد الفائز نقطتين بينما الخاسر يحصل على نقطة واحدة.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة إلى منافسات كأس العالم بينما ينتظر صاحب المركز الثالث نظيره ثالث المجموعة الأخرى والتي تضم منتخبات كوت ديفوار وأنجولا وكاب فيردي ونيجيريا وغينيا وأوغندا، ليتأهل الأفضل بينهما إلى كأس العالم إذ يمثل قارة إفريقيا خمسة منتخبات.

ويستعرض لكم FilGoal.com سيناريوهات منتخب مصر في المرحلة الختامية:

- التأهل من مواجهة تونس

يستضيف منتخب مصر نظيره التونسي في تمام السابعة من مساء غدا الجمعة في افتتاح الجولة الختامية.

وقد يحسم الفراعنة الصعود مبكرا حال الفوز على منتخب تونس ولكن يعتمد ذلك على نتيجة مواجهة جنوب السودان ضد السنغال.

فإذا فاز منتخب مصر على تونس، يرفع الفراعنة رصيدهم إلى 18 نقطة، بينما تفقد تونس حظوظ حسم أول مركزين بالوصول للنقطة 15 وأكثر ما يمكن أن يصل له نسور قرطاج بعد ذلك 19 نقطة، حتى في حال خسارة مصر أو جنوب السودان في آخر مباراتين سيكون رصيد الفريق 20 نقطة وهو أكثر مما يمكن لتونس جمعه.

في تلك الحالة يصبح منتخب السنغال منافس مصر وجنوب السودان على حصد أول مركزين والتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

وإذا نجح منتخب مصر في الفوز على تونس، كما تنجح جنوب السودان في الفوز على السنغال، يحسم الفراعنة التأهل رسميا قبل جولتين من النهاية.

وقتها يصبح الترتيب:

1- جنوب السودان 19 نقطة

2- مصر 18 نقطة

3- السنغال 16 نقطة

4- تونس 15 نقطة

منتخب السنغال في تلك الحالة لن يصل لأكثر من 20 نقطة حال فوزه في المباراتين، وحتى وإن خسر منتخب مصر في المباراتين المتبقيتين أمام الكاميرون وجنوب السودان، سيصل الفراعنة إلى 20 نقطة ولكن يتفوق وقتها منتخب مصر على أسود التيرانجا في المواجهات المباشرة وينجح في حسم المركز الثاني.

- التأهل من مواجهة الكاميرون

قد يتأجل حسم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم لمواجهة الكاميرون حتى وإن فاز الفراعنة على تونس في المباراة الأولى.

كما أشرنا من قبل إذا فازت مصر على تونس، يفقد نسور قرطاج حظوظ حسم أول مركزين والتأهل المباشر إلى كأس العالم.

ولكن قد تبقى السنغال في الصورة حال فوزها على جنوب السودان ففي تلك الحالة يصبح الترتيب (1- جنوب السودان 18 نقطة، 2- مصر 18 نقطة، 3- السنغال 17 نقطة، 4- تونس 15 نقطة).

وفي الجولة الثانية يلعب منتخب مصر أمام الكاميرون متذيل الترتيب بينما تصطدم تونس بمواجهة السنغال.

يحتاج الفراعنة في تلك الحالة الانتصار على الكاميرون ليرتفع رصيد مصر إلى 20 نقطة وحسم التأهل بشكل مباشر دون النظر لنتيجة مواجهة السنغال ضد تونس.

ويكون الترتيب قبل الجولة الختامية:

1- جنوب السودان 20 نقطة

2- مصر 20 نقطة

3- السنغال 19 نقطة

في تلك الحالة حتى إذا فازت السنغال في الجولة الختامية سيرتفع رصيدها إلى 21 نقطة، وهو نفس الرقم الذي تصل إليه مصر إذا خسرت في الختام أمام جنوب السودان بينما سيتفوق الفراعنة على السنغال في المواجهات المباشرة وتصعد مصر من المركز الثاني.

- التأهل من مواجهة جنوب السودان

إذا تساوى ترتيب منتخب مصر مع السنغال ثالث المجموعة قبل الجولة الأخيرة من المرحلة الختامية سيتأجل الحسم إلى مواجهة الفراعنة لجنوب السودان.

في تلك الحالة لا بديل عن الفوز لمنتخب مصر على جنوب السودان من أجل حسم التأهل بشكل مباشر من المركز الثاني دون الانتظار لمصير أفضل صاحب مركز ثالث.

إذ أنه كما أشرنا من قبل إذا تساوى منتخب مصر مع السنغال في النقاط تكون الأفضلية للفراعنة بسبب المواجهات المباشرة.

- انتظار أفضل ثالث

أصعب حالات المجموعة ستكون إذا خسرت مصر مواجهة الافتتاح من تونس مع فوز السنغال على جنوب السودان.

وقتها يصبح الترتيب:

1- جنوب السودان 18 نقطة

2- مصر 17 نقطة

3- السنغال 17 نقطة

4- تونس 16 نقطة

وإذا نجح منتخب السنغال في الفوز بمباراتي تونس والكاميرون يصبح رصيده 21 نقطة، في تلك الحالة قد يهبط منتخب مصر إلى المركز الثالث إذا فاز على الكاميرون وخسر من جنوب السودان ليصبح رصيد الفراعنة 20 نقطة في المركز الثالث.

في تلك الحالة ينتظر منتخب مصر مصير ثالث المجموعة الأخرى لتحديد الأفضل ويتأهل أحدهما إلى كأس العالم كخامس ممثل للقارة.