جوندوجان ينتقد أداء مانشستر سيتي أمام لايبزيج

انتقد إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي أداء فريقه أمام لايبزيج خلال الشوط الثاني من مباراة ذهاب دور الـ16 دوري أبطال أوروبا.

وتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه لايبزيج 1-1 بعد التقدم بهدف رياض محرز في منتصف الشوط الأول.

وقال جوندوجان في تصريحات لقناة ناديه: "خلقنا ما يكفي من الفرص لتأمين الفوز لكننا لم نترجمها إلى أهداف".

وأضاف "الاداء في الشوط الأول كان جيدا، لكن لسوء الحظ لم نتوقع أن يكون الشوط الثاني بتلك الصعوبة".

وتابع "كنا نلعب بطريقة سيئة في الشوط الثاني، هذا سمح للايبزيج بالعودة إلى أجواء المباراة وهز شباكنا، هذا هو دوري أبطال أوروبا، تعاقب على التفاصيل البسيطة بسهولة".

وتقدّم الجزائري رياض محرز لـ مانشستر سيتي بهدفٍ أول في الدقيقة 27، ثم أدرك الكرواتي يوشكو جفارديول التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة 70.

وشدد الدولي الألماني "الخروج بهذه النتيجة من ملعب المنافس في لقاء الذهاب ليس سيئا، ولكن علينا إنهاء المهمة بملعب الاتحاد".

وأتم جوندوجان "سنحرص على ترجمة الفرص إلى أهداف خلال مباراة الإياب في ملعبنا".

ويستقبل سيتي منافسه على ملعب الاتحاد يوم 14 مارس المقبل من أجل تذكرة التأهل إلى ربع النهائي.