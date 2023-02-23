جريدة المنتخب: الشقيقان ماي يرفضان منتخب المغرب بعد صدمة المونديال

الخميس، 23 فبراير 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

ريان - سامي ماي

يرفض الشقيقان سامي وريان ماي الانضمام إلى صفوف منتخب المغرب في التوقف الدولي المقبل.

سامي ماي

النادي : فرينكفاروزي

ريان مايي

النادي : فرينكفاروزي

المغرب

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية نقلًا عن مصدر مقرب من الشقيقين، إن علاقتهما بالمدرب وليد الركراكي قد تدهورت.

يأتي ذلك بعد قرار الركراكي باستبعاد الشقيقين من قائمة المغرب في كأس العالم 2022.

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الشقيقان ماي ثنائي فريق فرينشفاروش المجري، وُلدا في بلجيكا لأصول كاميرونية مغربية، وقد اختارا تمثيل منتخب المغرب.

وبدأ سامي ماي (26 عامًا) قلب الدفاع تمثيل المغرب في 2020، وخاض معه 10 مباريات، وتواجد في قائمة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

من جانبه، يتواجد المهاجم ريان ماي (25 عامًا) في صفوف منتخب المغرب منذ 2016، وقد ظهر معه في 12 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.

وحضر ريان ماي بدوره في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، لكنه استُبعِد بشكل مفاجئ من قائمة المونديال مع عودة عبد الرزاق حمد الله.

واحتل منتخب المغرب المركز الرابع في كأس العالم 2022، ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى نصف نهائي المونديال.

ويلعب المغرب مباراتين وديتين في توقف مارس المقبل، الأولى أمام البرازيل في طنجة، والثانية أمام بيرو في مدريد.

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