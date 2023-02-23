ضربة قوية مزدوجة لـ ريال مدريد بعد تحديد مدة غياب ألابا ورودريجو

الخميس، 23 فبراير 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

تلقى ريال مدريد ضربة قوية بعد ظهور نتيجة الفحوصات الطبية للثنائي ديفيد ألابا ورودريجو.

وكان الثنائي قد تعرض لإصابتين عضليتين خلال فوز ريال مدريد على ليفربول بنتيجة 5-2 مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن ألابا سيبتعد عن الملاعب لمدة شهر كامل، فيما يغيب رودريجو لمدة 10 أيام.

وبالتالي يغيب ألابا عن مباريات: أتليتكو مدريد، وريال بيتيس، وإسبانيول، وبرشلونة في الدوري الإسباني.

كما يبتعد عن مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وكذلك يغيب عن مباراة برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

في المقابل، تأكد غياب رودريجو عن مباراة أتليتكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني، مع صعوبة لحاقه بلقاء كلاسيكو الكأس يوم 2 مارس المقبل.

وغادر ألابا الملعب في الشوط الأول من مباراة ليفربول، وترك مكانه لـ ناتشو رودريجيز.

فيما تم استبدال رودريجو في الشوط الثاني وعوضه داني سيبايوس.

ويتواصل غياب الفرنسي فيرلان ميندي الذي عوّضه المدرب كارلو أنشيلوتي مؤخرا بـ إدواردو كامافينجا، وألابا، وناتشو في مركز الظهير الأيسر.

ويواجه ريال مدريد مهمة صعبة في الدوري الإسباني، إذ يتأخر في الترتيب عن برشلونة المتصدر بفارق 8 نقاط كاملة.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني ألابا رودريجو
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