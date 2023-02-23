في الثالثة عصرا بنهار رمضان.. الكشف عن موعد مباراة مصر أمام مالاوي

الخميس، 23 فبراير 2023 - 14:35

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب مصر

كشف الاتحاد الإفريقي "كاف" عن موعد ومكان إقامة مباراة مالاوي ومصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتلعب مصر مرتين أمام مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالتوقف الدولي لشهر مارس المقبل.

وتقام مباراة الإياب على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة.

وستتزامن المباراة مع سابع أيام شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

وتستقبل مصر نظيرتها مالاوي في الجولة الثالثة، مباراة لم يتحدد موعدها وملعبها حتى الآن، ثم يلتقي المنتخبان مجددا في الجولة الرابعة يوم 28 مارس.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعة إلى النهائيات التي لم يتحدد موعدها النهائي حتى اللحظة.

مصر منتخب مصر مالاوي تصفيات كأس الأمم الإفريقية
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