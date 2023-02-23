تغريم مدرب النصر وإيقاف مترجمه.. وقبول شكوى الهلال ضد تاليسكا

الخميس، 23 فبراير 2023 - 14:02

كتب : FilGoal

رونالدو مع النصر السعودي

أعلن لجنة الانضباط والأخلاق برابطة الدوري السعودي عدة قرارات قوية بعد أحداث الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقررت اللجنة إيقاف مكرم منصوري مترجم نادي النصر⁩ 5 مباريات وتغريمه 50 ألف ريال بعد ضبطه يسجل جلسة الاستماع من خلال هاتفه.

كما تم تغريم تاليسكا لاعب النصر بمبلغ 60 ألف ريال بعد شكوى الهلال ضده بالإساءة للنادي وإثارة الرأي العام.

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وتم تغريم رودي جارسيا مدرب النصر بمبلغ 30 ألف ريال لعدم ارتداءه البطاقة التعريفية في مباراة التعاون.

بجانب تغريم سعود الرشودي رئيس نادي التعاون بمبلغ 30 ألف ريال بسبب نشر تغريدة عبر حسابه تضمنت الاساءة تجاه حكم المباراة ورئيس لجنة الحكام.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق أيضا تغريم عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة مبلغ وقدره 20 ألف ريال لقيامه بالتصريح عبر وسائل الإعلام والإساءة الإعلامية تجاه الحكام.

وتنطلق الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس بمباراتي التعاون ضد الفيحاء، والاتحاد أمام الرائد.

رودي جارسيا النصر الدوري السعودي تاليسكا
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