حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي تعيين حمزة الجمل مديرا فنيا لفريق كرة القدم خلفا لأحمد حسام ميدو في مؤتمر صحفي تم عقده ظهر اليوم الخميس.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد قرر إقالة الجهاز الفني بقيادة ميدو أمس الأربعاء بسبب سوء النتائج.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي كالآتي:

- حمزة الجمل مديرا فنيا

- أحمد قناوي مدربا عاما

- محمد حمص مدربا عاما

- أيمن كمال مدربا

- أحمد لطفي مدربا

- سيد توفيق مدربا لحراس المرمى.

ويقود الجهاز الفني الجديد تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر يوم الجمعة 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري.

وقاد حمزة الجمل فريق الإسماعيلي في ولايتين سابقتين من نوفمبر 2021 بصورة مؤقتة، كما قاد الفريق مايو 2022 وحتى أغسطس من العام نفسه.

ولعب الإسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل 16 مباراة في الولاية الأخيرة وفاز الدراويش في خمس مرات وخسر الفريق خمس مباريات بينما تعادل ست مرات.

بينما قاد ميدو فريق الإسماعيلي في تسع مباريات بالدوري هذا الموسم.

وحقق الدراويش فوزا وحيدا تحت قيادة ميدو وخسر ثلاث مرات بينما تعادل في خمس مواجهات.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وحقق الدراويش فوزين فقط خلال منافسات الموسم الحالي من 18 مباراة خاضهم الفريق.