أونانا: إنتر ميلان يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا

أبدى أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان، جرأة كبيرة في توقعه لمشوار فريقه بدوري أبطال أوروبا.

وتغلّب إنتر على ضيفه بورتو بهدفٍ دون رد مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال أونانا بعد المباراة عبر سكاي إيطاليا: "نحن جاهزون لأي شيء، سواء هاجمونا بقوة أم لا، نحن مهتمون أكثر بما يتوجب علينا فعله أكثر مما سيفعله المنافس".

وأضاف الكاميروني: "أعتقد أننا نستطيع الفوز على أي فريق، لقد أثبتنا ذلك بالفعل، إنتر ميلان قادر على الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا. ندرك أن ذلك صعب، لكننا قد نحقق الكثير من الأشياء لو كنا متحدين".

وعلّق أونانا على تصريح مدربه سيموني إنزاجي بشأن إمكانية تتويج إنتر: "المدرب على حق، هذا ما أعتقده أنا أيضًا".

وأكد: "لقد أقصينا برشلونة وأنا أول شخص يؤمن بقدرتنا على حصد لقب دوري أبطال أوروبا".

وحصد إنتر ميلان لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات تاريخيًا، آخرها في 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وحل إنتر ثانيًا خلف بايرن ميونيخ في دور المجموعات، ومتفوقًا على برشلونة وفيكتوريا بلزن.