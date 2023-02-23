نهاية الرحلة.. لوفرين يعتزل دوليا

الخميس، 23 فبراير 2023 - 13:03

كتب : FilGoal

ديان لوفرين - كرواتيا

أعلن ديان لوفرين لاعب أوليمبيك ليون، اعتزاله اللعب دوليًا بقميص منتخب كرواتيا.

ديان لوفرين

النادي : أولمبيك ليون

كرواتيا

وكشف لوفرين من خلال رسالة طويلة عن نهاية مسيرته الدولية وتحوّله ليكون مشجعًَا لكرواتيا من الآن فصاعدًا.

يأتي ذلك القرار بعد مشاركة لوفرين مع منتخب كرواتيا في كأس العالم 2022 وحصد المركز الثالث.

وأنهى لوفرين مسيرة دولية استمرت لـ 14 عامًا، وشهدت خوضه 78 مباراة مع منتخب كرواتيا، وتسجيل 5 أهداف.

وشارك لوفرين في كل الدقائق الممكنة بكأس العالم 2014، ثم عاد وظهر أساسيا في 6 من أصل 7 مباريات لعبتها كرواتيا في طريق إنجازها التاريخي بحصد المركز الثاني في نسخة 2018.

وشارك لوفرين في مباراتين بيورو 2020، ثم خاض كل دقائق كرواتيا في كأس العالم 2022، باستثناء مباراة المغرب لتحديد المركز الثالث التي عرفت حصد الميدالية البرونزية.

لوفرين (33 عامًا) انتقل مؤخرًا إلى ليون الفرنسي قادمًا من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وبذلك لن يحصل لوفرين على فرصة التتويج المحتمل بدوري الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

وتلعب كرواتيا أمام هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية يوم 14 يونيو، وحال فوزه، سيلتقي بإسبانيا أو إيطاليا للبحث عن أول لقب في تاريخه.

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