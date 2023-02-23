غياب حجازي يربك نونو سانتو قبل لقاء الرائد

الخميس، 23 فبراير 2023 - 12:56

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

تسبب غياب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة عن لقاء الرائد بالدوري السعودي في إرباك مدربه البرتغالي نونو سانتو.

حجازي يغيب عن لقاء الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن تشكيل الاتحاد أمام الرائد يوم الخميس سيشهد عدة تغييرات في الخط الخلفي للفريق بسبب الغيابات.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للشباب - مؤتمر تونس: نعمل على إعادة الثقة للاعبين.. وكريستو بدأ في التعافي مؤتمر مدرب بنين: فوجئنا بتغيير ملعب مباراتنا أمام تونس تواصل أشرف صبحي مع نهلة رمضان.. وتوصية بمتابعة حالتها وتحمل التكاليف المادية مواعيد مباريات الخميس 23 فبراير 2023 - الحسم للمحترفين المصريين.. والأهلي ضد الزمالك في اليد

فبجانب غياب حجازي بسبب الإيقاف سيغيب مهند الشنقيطي للإصابة، كما أن هناك غموض حول مشاركة زكريا هوساوي الذي يعاني إصابة.

وبذلك سيعتمد البرتغالي على مد الله العليان وعمر هوساوي وأحمد بامسعود لتعويض الغيابات في دفاعات الفريق.

فيما تأكد غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويواصل حمد الله تنفيذ البرنامج التأهيلي بعد إصابته العضلية، ليغيب عن المباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة الاتفاق في الجولة الـ17.

ويتشارك الاتحاد مع النصر والشباب في صدارة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.

لكن الشباب لعب مباراة أكثر من منافسيه.

أحمد حجازي اتحاد جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
دوري أبطال آسيا – رامون دياز: جاهزون للفوز على فولاذ الإيراني تقرير: زاها يقترب من مزاملة رونالدو في الدوري السعودي كارتيرون يكشف حقيقة عرض الوداد المغربي "الجوهرة مستمر".. اتحاد جدة يجدد عقد البرازيلي كورنادو إصابة نجم النصر السعودي بالرباط الصليبي عودة ثلاثي اتحاد جدة قبل لقاء الرائد.. وشكوك حول حمد الله رغم الإنجاز التاريخي.. جواد نيكونام يستقيل من تدريب فولاد قبل يومين على مواجهة الهلال الصدام السعودي يتأجل؟ الهلال يتجنب الشباب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا
أخر الأخبار
حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الإسماعيلي 31 دقيقة | الدوري المصري
أونانا: إنتر ميلان يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"حبكم لي تاج على رأسي".. ميدو يوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي بعد الرحيل 44 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة لشبونة بالدوري الأوروبي 51 دقيقة | المحترفون
نهاية الرحلة.. لوفرين يعتزل دوليا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
غياب حجازي يربك نونو سانتو قبل لقاء الرائد ساعة | السعودية
مران الأهلي - السولية يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
بعد الغياب بسبب التهاب غشاء القلب.. مزراوي يعود لتدريبات بايرن الجماعية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته