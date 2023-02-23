غياب حجازي يربك نونو سانتو قبل لقاء الرائد

تسبب غياب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة عن لقاء الرائد بالدوري السعودي في إرباك مدربه البرتغالي نونو سانتو.

حجازي يغيب عن لقاء الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن تشكيل الاتحاد أمام الرائد يوم الخميس سيشهد عدة تغييرات في الخط الخلفي للفريق بسبب الغيابات.

فبجانب غياب حجازي بسبب الإيقاف سيغيب مهند الشنقيطي للإصابة، كما أن هناك غموض حول مشاركة زكريا هوساوي الذي يعاني إصابة.

وبذلك سيعتمد البرتغالي على مد الله العليان وعمر هوساوي وأحمد بامسعود لتعويض الغيابات في دفاعات الفريق.

فيما تأكد غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويواصل حمد الله تنفيذ البرنامج التأهيلي بعد إصابته العضلية، ليغيب عن المباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة الاتفاق في الجولة الـ17.

ويتشارك الاتحاد مع النصر والشباب في صدارة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.

لكن الشباب لعب مباراة أكثر من منافسيه.