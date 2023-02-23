مدافع يونايتد: علينا عبور برشلونة حتى لو بطريقة قبيحة

لا يجد تايريل مالاسيا مدافع مانشستر يونايتد أي مشكلة لو حقق فريقه الفوز على برشلونة في الدوري الأوروبي بأداء غير جيد، مشددا على أن النتيجة أهم من الأداء في مثل هذه المباريات.

ويلعب مانشستر يونايتد مع برشلونة على ملعب أولد ترافورد في إياب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وقال مالاسيا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مع إريك تين هاج تريد أن تلعب كرة قدم جميلة، لكن في النهاية النتيجة هي أهم شيء".

وأضاف "في بعض الأحيان عليك أن تفوز بطريقة قبيحة، هناك نوعية من المباريات تتطلب ذلك".

وتابع "عليك الاستعداد الجيد لمثل هذه المواجهات، لأنك تخوضها من مباراتين وعليك أن تكون في أقصى درجات استعدادك وتركيزك وتقدم أفضل أداء لديك، لأنك إذا خسرت ستكون خارج البطولة".

الظهير الهولندي الذي انضم إلى يونايتد من فيينورد الصيف الماضي يعتقد أن "الجميع لهم أدوار، حتى لو كنت على مقاعد البدلاء. أنت تشجع الجميع، وتعتمد على الجميع".

وتعادل مانشستر يونايتد مع برشلونة بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو.