مؤتمر مدرب بنين: فوجئنا بتغيير ملعب مباراتنا أمام تونس

الخميس، 23 فبراير 2023 - 12:04

كتب : هاني العوضي بسام أبو بكر

ماتياس ديجوينون - بنين

كشف ماتياس ديجوينون المدير الفني لمنتخب بنين، عن إبلاغه بنقل مباراته أمام تونس من استاد الإسكندري.

وتلتقي بنين بمنتخب تونس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2023.

وصرّح ديجوينون خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تغيير الملعب شكّل مفاجأة لنا، قد تكون أرضية الملعب الآخر أفضل من أرضية ملعب المباراة الأولى، في النهاية ذلك لن يؤثر على أداء الفريق".

وكان FilGoal.com قد انفرد بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لنظيره المصري لنقل مباريات المجموعة الثالثة من استاد الإسكندرية.

وجاءت الخطوة بسبب شكوى المنتخبات المشاركة من سوء أرضية الملعب، لتستقر اللجنة المنظمة على إقامة المباريات في استاد المكس.

وواصل ديجوينون حديثه في المؤتمر الصحفي: "مباراة تونس مهمة لنا، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا وندرك قوة منتخب تونس".

وأضاف: "تونس منتخب كبير، لكن هدفنا الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث".

وأتم: "شاهدنا مباراة تونس السابقة للوقوف على نقاط القوة والضعف في نسور قرطاج، إنه منتخب مميز ويمتلك لاعبين أقوياء، لكننا سنعمل على تحسين نقاط قوتنا".

وتعادلت بنين في المباراة الأولى أمام زامبيا بهدفٍ لكل طرف، بينما خسرت تونس أمام جامبيا بهدف وحيد.

تونس بنين كأس الأمم الأفريقية للشباب أمم إفريقيا للشباب
نرشح لكم
أمم إفريقيا للشباب - مؤتمر تونس: نعمل على إعادة الثقة للاعبين.. وكريستو بدأ في التعافي إفريقيا للشباب - جابر: أعتذر للجمهور بعد خسارة المنتخب.. ولدينا فرصة للتأهل خبر في الجول - كاف يخاطب اتحاد الكرة بتغيير ملعب الإسكندرية في إفريقيا للشباب إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة موعد مباراة منتخب مصر للشباب الحاسمة ضد السنغال.. والقنوات الناقلة أمم إفريقيا للشباب - موقف منتخب مصر يتأزم بعد الهزيمة أمام نيجيريا انتهت إفريقيا للشباب - مصر (0)-(1) نيجيريا.. خسارة الفراعنة أمم إفريقيا للشباب - عودة كريستو لتدريبات منتخب تونس قبل مواجهة بنين
أخر الأخبار
تغريم مدرب النصر وإيقاف مترجمه.. وقبول شكوى الهلال ضد تاليسكا 10 دقيقة | السعودية
حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الإسماعيلي 44 دقيقة | الدوري المصري
أونانا: إنتر ميلان يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"حبكم لي تاج على رأسي".. ميدو يوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي بعد الرحيل 57 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة لشبونة بالدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
نهاية الرحلة.. لوفرين يعتزل دوليا ساعة | الكرة الأوروبية
غياب حجازي يربك نونو سانتو قبل لقاء الرائد ساعة | السعودية
مران الأهلي - السولية يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 2 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته