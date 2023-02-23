مؤتمر مدرب بنين: فوجئنا بتغيير ملعب مباراتنا أمام تونس

كشف ماتياس ديجوينون المدير الفني لمنتخب بنين، عن إبلاغه بنقل مباراته أمام تونس من استاد الإسكندري.

وتلتقي بنين بمنتخب تونس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2023.

وصرّح ديجوينون خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "تغيير الملعب شكّل مفاجأة لنا، قد تكون أرضية الملعب الآخر أفضل من أرضية ملعب المباراة الأولى، في النهاية ذلك لن يؤثر على أداء الفريق".

وكان FilGoal.com قد انفرد بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لنظيره المصري لنقل مباريات المجموعة الثالثة من استاد الإسكندرية.

وجاءت الخطوة بسبب شكوى المنتخبات المشاركة من سوء أرضية الملعب، لتستقر اللجنة المنظمة على إقامة المباريات في استاد المكس.

وواصل ديجوينون حديثه في المؤتمر الصحفي: "مباراة تونس مهمة لنا، نسعى لتقديم أفضل ما لدينا وندرك قوة منتخب تونس".

وأضاف: "تونس منتخب كبير، لكن هدفنا الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث".

وأتم: "شاهدنا مباراة تونس السابقة للوقوف على نقاط القوة والضعف في نسور قرطاج، إنه منتخب مميز ويمتلك لاعبين أقوياء، لكننا سنعمل على تحسين نقاط قوتنا".

وتعادلت بنين في المباراة الأولى أمام زامبيا بهدفٍ لكل طرف، بينما خسرت تونس أمام جامبيا بهدف وحيد.