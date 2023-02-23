جوراديولا: قد يتملكني الجنون في الإياب وأدفع بـ9 مهاجمين.. ولهذا لم أجر تغييرات

شرح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، قرارته في مباراة لايبزج بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل مانشستر سيتي أمام مضيفه لايبزج الألماني بهدفٍ لكل طرف في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وسُئل جوارديولا بعد اللقاء عن مطالبة فريقه باحتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، فأوضح: "لم أرها. لم أرها وبالتالي لا أستطيع الحديث، ولكني أعرف ما يحدث في هذه المواقف".

وشدد: "لم أر اللقطة، رأيت مطالبات لاعبيني، وقد تمت مراجعة اللعبة".

وأكد: "لم نتحدث عن قرار الحكم بعد المباراة، ندرك ما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر وما سيحدث في المستقبل. الحكم قرار أنها ليست ركلة جزاء، ولذلك انتهى الأمر".

وكشف: "تحدثنا بين الشوطين وطالبت اللاعبين بنسيان نتيجة الشوط الأول وأن الشوط الثاني سيكون مختلفًا".

واعترف: "في الشوط الثاني لم نتحل بالحدة مثل الشوط الأول. وهذا طبيعي. عودتهم في النتيجة طبيعية، عملت هنا في ألمانيا 3 سنوات، وأكبر ما يميز هذه البلاد هو عدم الاستسلام طالما امتلكوا الوقت للعودة يحاولون، وقد أدركوا التعادل بالفعل".

وشرح: "أنا راضٍ في العموم، فريقنا لا يجيد التعامل جيدًا مع التحولات السريعة. إنهم أفضل مننا على هذا الصعيد، إنهم أسرع، باستثناء كايل (ووكر) وإرلينج (هالاند). أمّا بقية فريقنا فلا يمتلك السرعة".

وتابع: "كنا قريبين من التسجيل بواسطة الركلات الثابتة في مناسبتين أو ثلاث. تتبقى مباراة في مانشستر، من يفوز بها سيتأهل".

واعترف: "توقعاتي لم تكن عالية، لم أكن أفكر في القدوم هنا للفوز 4-0، لم يخطر ذلك ببالي. إنها مواجهة من ذهاب وإياب، 180 دقيقة، ما أردته أن نعودإلى مانشستر يونايتد بخيارات مفتوحة".

ولم يجر جوارديولا أي تغيير أثناء المباراة، وتحدث عن ذلك بنبرة ساخرة: "لدي إمكانية إجراء 5 تغييرات، وبصفتي مدرب فيمكنني استخدامها إذا أردت".

وأكد: "امتلاكي فرصة التغيير لا يعني أنني مجبر على إجراء التغييرات. بصفتي مدرب يجب أن أقرر ما أريد فعله".

واستفاض: "كنت راضيًا جدًا عما يقدمه فريقي. بعد تلقي الهدف فكرت في الدفع بـ فودين، ولكننا كنا مسيطرين على المباراة".

وأوضح: "فريقهم كان يهاجم بستة لاعبين، الظهيران يتقدمان وكأنهما جناحين، ولديهم 4 لاعبين يجيدون الانطلاقات بشكل مذهل. هذه المراكز تحتاج إلى السيطرة، ولهذا عوّلت على جوندوجان ورياض محرز، احتجنا إلى تمريرات عديدة".

وأتم: "هذا كان قراري في الذهاب، ربما في الإياب سأقرر أن أكون مجنونًا وألعب بتسعة مهاجمين. ولكن في هذه المباراة شعرت أنه بناء على خبرتي في ألمانيا فإنني أحتاج إلى السيطرة على المباراة".

وتقدّم الجزائري رياض محرز لـ مانشستر سيتي بهدفٍ أول في الدقيقة 27، ثم أدرك الكرواتي يوشكو جفارديول التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة 70.

ويلتقي الفريقان إيابا في ملعب الاتحاد يوم 14 مارس المقبل.