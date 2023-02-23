تواصل أشرف صبحي مع نهلة رمضان.. وتوصية بمتابعة حالتها وتحمل التكاليف المادية

أجرى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع نهلة رمضان بطلة رفع الأثقال السابقة للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكان خالد قرني مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال إصابة نهلة رمضان بضمور في العضلات ووصلت إلى مرحلة متأخرة في المرض.

وأشار بيان وزارة الرياضة إلى اتصال تم بين أشرف صبحي ونهلة رمضان لمتابعة كافة الإجراءات المتخذة معها لتلقيها العلاج في المستشفى المتواجدة بها بمحافظة الإسكندرية.

وتمنى أشرف صبحي لنهلة رمضان الشفاء العاجل، كما كلف لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، لمتابعة الحالة الصحية للاعبة.

وطلب وزير الرياضة تقديم تقرير يومي عن تطور حالة اللاعبة والعمل على توفير كافة الطلبات والاحتياجات بالتنسيق مع وزارة الصحة والمعنيين بالمستشفى المتواجدة بها.

ووجه صبحي بتقديم الدعم اللازم للاعبة منذ بداية دخولها المستشفى لتلقي العلاج وتم نقل نهلة رمضان إلى غرفة فردية وتقديم الرعاية الصحية الكاملة مع تحمل الوزارة لأية تكاليف.

وكانت نهلة رمضان قد احتلت المركز الخامس في جدول ترتيب منافسات رفع الأثقال في أولمبياد لندن 2012.

وارتقت نهلة رمضان من المركز الخامس إلى الرابع بعد الكشف عام 2016 عن إيجابية عينة منشطات الأرمينية هربيسيم خوروشوديان صاحبة الميدالية البرونزية.

وكانت نهلة رمضان -37 عاما- قد سجلت رقما قياسيا عالميا عندما كان عمرها 18 عاما فقط بعد رفع 145 كجم في منافسات الكلين.

وحققت نهلة رمضان ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2003 لوزن تحت 75 كجم وذلك بعد تجريد الصينية شانج شينشون من ميدالياتها بسبب إيجابية عينات المنشطات.

وحصدت نهلة ثلاث ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية عام 2007.