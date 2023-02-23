مواعيد مباريات الخميس 23 فبراير 2023 - الحسم للمحترفين المصريين.. والأهلي ضد الزمالك في اليد

ليلة أوروبية جديدة تشهدها الملاعب الكروية الأوروبية، لحسم البطاقات الـ16 عن مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

FilGoal.com يقدم مواعيد مباريات الخميس 23 فبراير 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري الأوروبي

في إياب دور الـ32، يحل برشلونة ضيفا على مانشستر يونايتد في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق عصام الشوالي.

ويستقبل ميتيلاند الدنماركي -فريق إمام عاشور- نظيره سبورتنج لشبونة في الثامنة إلا ربع مساء عبر beIN Sports Extra 1 بتعليق أحمد فؤاد.

كما يحل يوفنتوس ضيفًا على نانت -فريق مصطفى محمد- في الثامنة إلا ربع مساء عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ويستقبل روما نظيره سالزبورج في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق جواد بده.

دوري المؤتمر الأوروبي

وفي البطولة الأوروبية الثالثة، يحل طرابزون سبور التركي -فريق محمود حسن تريزيجيه- ضيفا على بازل في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 2 الإنجليزية، بتعليق محمد السعدي.

ويحل لاتسيو ضيفا على كلوج الروماني في الثامنة إلا ربع مساء عبر beIN Sports Extra 2 بتعليق أحمد البلوشي.

كأس الأمم الإفريقية للشباب

وضمن منافسات المجموعة الثانية، تلعب إفريقيا الوسطى أمام جنوب السودان في الرابعة عصرًا عبر beIN Sports 4.

كما يتواجه منتخب الكونغو برازافيل أمام أوغندا في السابعة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق جواد بده.

الدوري السعودي

ويلتقي اتحاد جدة -فريق أحمد حجازي وطارق حامد- بـ الرائد في السابعة والنصف مساءً عبر SSC Sport 5 بتعليق فهد العتيبي.

دوري أبطال آسيا

وفي ربع النهائي، يلعب الهلال السعودي أمام فولاد الإيراني في الثامنة مساءً عبر beIN Sports AFC 1 بتعليق حسن العيدروس.

كما يلتقي الدحيل القطري بـ الشباب السعودي في الخامسة مساءً عبر نفس المحطة بتعليق عامر الخوذيري.

دوري الدرجة الثانية

وتقام اليوم منافسات الجولة 19 لمجموعة الصعيد، وفي أبرز المباريات يحل بترول أسيوط ضيفا على مصر للمقاصة.

كما يستقبل الألمونيوم نظيره لافيينا، ويحل الجونة ضيفا على النصر للتعدين.

كرة يد

وفي الدوري المصري للمحترفين يلعب الأهلي أمام الزمالك في الثامنة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس بتعليق خالد خيري.