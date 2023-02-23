مودريتش وكيري وميسي وليبرون.. النظام الغذائي والبدني لأساطير تقترب من الـ40

لا يزال يركض ويقدم أفضل مستوى ممكن رغم أنه يبلغ من العمر 37 عاما.. هذا هو لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان ريال مدريد

لقطة وقف أمامها جميع محبي كرة القدم عندما انطلق لوكا مودريتش بالكرة من أمام منطقة جزاء فريقه نحو أليسون بيكر حارس ليفربول رغم أن هناك من يحاول اعتراضه وهو لاعب ليفربول الشباب ستيفان بايتيتش ذو الـ18 عاما والذي يصغر النجم الكرواتي بـ19 عاما.

لكن المخضرم مودريتش تفوق على اللاعب الشباب وتمسك بالكرة ولم يستطع أحد قطعها منه ووصل بالفعل على مقربة من منطقة جزاء ليفربول ووضع تمريرة إلى زميله كريم بنزيمة سجل منها الهدف الخامس.

مستوى رفيع يقدمه لوكا مودريتش سواء مع فريقه ريال مدريد الفائز معه في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، ومنذ أسابيع قليلة بلقب كأس العالم للأندية.

وقبل شهور بالمركز الثالث مع منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

كل ذلك وهو يبلغ من العمر 37 عاما ولا يزال يقدم مستوى مميز حتى إذا امتدت بعض المباريات التي يخوضها إلى الوقت الإضافي كما فعل أمام البرازيل في المونديال.

فما هو سر تألق مودريتش وحفاظه على مستواه البدني؟

السر كما يعلم الجميع بالتأكيد في النظام الذي يتبعه اللاعب أو الرياضي كلما تقدم في العمر، وذلك من أجل الحفاظ على مستواه وعلى قدرته في المنافسة بقوة مع باقي المنافسين الأصغر سنا.

هذا ما يفعله مورديتش، ولكن بطريقة قد لا يعرفها الكثير.

نظام غذائي ورياضي وبدني مشدد يسير عليه لوكا مودريش جعله قادرا على الظهور بهذا المستوى المميز رغم أنه يبلغ 37 عاما.

وليس مودريتش فقط، بل العديد من أساطير الرياضة منهم ستيفن كيري وليبرون جيمس، وكذلك ليونيل ميسي.

تدريبات لتقوية القلب.. نظام غذائي مشدد والامتناع عن تناول السكر والعديد والعديد من الأشياء التي يتبعها هؤلاء الأساطير للحفاظ على مستواهم وعلى مسيرتهم في الملاعب لأطول عدد من السنوات.

بالتالي تحقيق المزيد من الإنجازات ووضعهم في مكانة الأساطير.

دعونا في هذا التقرير نكشف لكم النظام الغذائي والبدني والصحي لهذا الرباعي الذي يعد من أساطير كرة القدم وكرة السلة.

والبداية بالتأكيد مع لوكا مودريتش الذي خطف الأضواء من الجميع في الأيام الماضية.

لوكا مودريتش

قبل كل حصة تدريبية أو مباراة يخوضها لوكا مودريتش يتدرب لمدة 30 دقيقة بواسطة الشريط المطاطي لتقوية عضلات القدم، وهذا لأن الشريط يساعد العضلات أن تكون أكثر مرونة وهذا يقلل من الشعور بالإرهاق والتعب سريعا.

هل تعلم أن لوكا مودريتش يعمل مع فلاتكو فوشيتش الأستاذ في علم الحركة بجامعة زغرب ورئيس مركز التشخيص الرياضي؟

ويعمل هذا الطبيب مع مودريتش منذ أكثر من 6 سنوات، أي منذ أن تجاوز مودريتش سن الثلاثين.

ويتمحور دور الطبيب بإرسال توصيات الشفاء إلى مودريتش بشكل مستمر ودوري، ومنها تدريبات للقب والأوعية الدموية.

ويخوض مودريتش يوميا لمدة 20 دقيقة تدريبات خاصة بالقلب وتقوية عضلات القلب وتنظيف الأوعية الدموية، ومنها ركوب الدرجات والسباحة وأيضا التدريبات "أيروبكيس".

من 5 إلى 8 دقائق مشي بزاوية منحدرة بسرعة 6-8 كم/ساعة

من 3 إلى 5 دقائق مشي بطيء بدون زاوية انحدار بسرعة 10-12 كم/ساعة

20 دقيقة على الدراجة الهوائية

10 دقائق قفز بالحبل

10 دقائق من التجديف

مودريتش منذ أن تخطى سن الثلاثين وأصبح على دراية كاملة أن جسده يحتاج لعدد ساعات أكثر من النوم، وذلك من أجل التعافي بشكل جيد وتفادي الإرهاق في المباريات والتدريبات، وأيضا لتغذية جسده بالأكسجين بشكل جيد.

هل تعلم أن مودريش لديه طاه أو "طباخ" خاص يعيش معه في منزله؟

البعض قد يعتقد أن لوكا مودريتش يتبع نظام غذائي نباتي ليحافظ على رشاقته ولياقته ولكن هذا الأمر غير صحيح تماما.

لوكا مودريتش لديه نظام غذائي يتبعه بشكل يومي لتحقيق أقصى استفادة لجسده بجانب التدريبات وباقي الأنظمة التي يتبعها.

في وجبة الإفطار يتناول 4 من بياض البيض بجانب بيضة كاملة.

وكذلك خبز الأفوكادو وبعض ثمرات الفاكهة.

بعد عدة ساعات يتناول مودريتش وجبة خفيفة عبارة عن عصير به نسبة كبيرة من البروتين.

وفي وجبة الغداء يأكل مودريتش صدور الدجاج المشوية وخضروات وأرز.

ثم بعدها يأتي موعد الوجبة الخفيفة المسائية عبارة عن بروتين وعصير فاكهة.

في العشاء يأكل مورديش السمك أو المكرونة وخضروات وسلطة.

ستيفن كيري

يبلغ ستيفن كيري من العمر 34 عاما ولا يزال ينافس ويلعب بمستوى مميز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

ليس ذلك فقط بل قاد ستيفن كيري فريقه جولدن ستيت واريورز للفوز بلقب البطولة في الموسم الماضي.

هل تعرف أن ستيف كيري يستطيع إخفاض معدل ضربات قلبه خلال فترة الراحة الخاصة في المباريات بشكل أسرع من الإنسان العادي؟

وهو الأمر الذي يساعده على استعادة أنفاسه بشكل سريع خلال فترات توقف المباريات، وبالتالي استعادة لياقته البدنية سريعا وتفادي الإرهاق والتعب.

فماذا يفعل ستيفن كيري؟

عندما يخرج ستيفن كيري من الملعب للحصول على راحة قبل العودة من جديد أو بين أشواط المباراة يستطيع أفضل مسدد في تاريخ كرة السلة خفض معدل ضربات قلبه بشكل أسرع.

ستيفن كيري يستطيع أن يخفض معدل ضربات قلبه إلى 80 في الدقيقة وهو المعدل الطبيعي للإنسان خلال 90 ثانية فقط.

وهذا أمر صعب للغاية بعد الجهد البدني الكبير الذي يبذله أي رياضي.

فكيف يفعل كيري هذا الأمر؟

اعتاد ستيفن كيري منذ عدة سنوات تدريب جسده على كيفية خفض معدل ضربات قلبه.

بعد نهاية كل تدريب يخوضه ستيفن كيري يستلقي على ظهره ويضع أكياس من الرمل أسفل القفص الصدري من أجل زيادة الحمل وتدريب الحجاب الحاجز لديه الذي يساعد في عملية التنفس.

ومن خلال هذه التدريبات والتنفس بشكل منتظم وقت خروجه من الملعب يستطيع ستيفن كيري خفض معدل ضربات قلبه بشكل سريع للغاية، ولذلك عندما يعود نراه يلعب بشكل جيد وكأنه يجلس على مقاعد البدلاء منذ فترة طويلة.

ستيفن كيري وهو يقترب من إتمام عامه الـ35 لا يزال يلعب بمعدل دقائق مرتفع ووصل الموسم الماضي إلى 34.5 من أصل 48 دقيقة لكل مباراة.

وفي الموسم الماضي استطاع ستيفن كيري تحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلا للثلاثيات في تاريخ كرة السلة ولا يزال يزيد من رقمه كأفضل مسدد في تاريخ هذه اللعبة.

ليس ذلك فقط بل حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة كل النجوم، وسجل خلال المباراة 16 ثلاثية وهذا رقم تاريخي لم يحدث من قبل.

وفي نهاية الموسم قاد فريقه لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه وارتدى خاتم البطولة بعدما هزم بوسطن سيلتيكس.

وحصل أيضا على لقب أفضل لاعب في نهائي NBA. كل هذا وهو يبلغ من العمر 34 عاما.

ليبرون جيمس

منذ عدة سنوات اعتمد ليبرون جيمس على نظام غذائي يضمن له السلامة الصحية والجسدية ويساعده على اللعب في أعلى مستوى من كرة السلة وهو المتواجد في NBA.

وخصص ليبرون جيمس مبلغ 2 مليون دولار من أجل نظامه الغذائي في كل عام.

يدرك ليبرون جيمس جيدا أن العمر تقدم به وأنه يجب أن يتبع أنظمة غذائية وتدريبية خاصة من أجل الاستمرار في تقديم أفضل مستوى ممكن له للمنافسة بقوة في NBA.

وهذا بالفعل ما يفعله الملك ليبرون جيمس.

لدى ليبرون جيمس طاهية خاصة وهي "دينا مارينو" تهتم بالنظام الغذائي الخاص به.

ويحرص على تناول البروتين من مصادر مختلفة وأيضا فيتامينات أوميجا 3 والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم وغيرها.

وهذا من أجل المساعدة على خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول في الجسم.

وقد تتفاجأ أيضا أن ليبرون يحرص على شرب كأسا من النبيذ الأحمر كل ليلة.

ويقول جيمس عن ذلك "إنه مفيد للقلب، أنا ألعب كرة سلة وأشرب بعض النبيذ كل يوم تقريبا مهما كان الآخر فسوف أتناوله".

وذلك لأن النبيذ يوفر لـ ليبرون بعض الفوائد الصحية لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ويدعم نظام القلب والأوعية الدموية الصحي ولكن بكميات قليلة فقط.

صاحب لقب NBA قبل ذلك 4 مرات لا يزال يحقق الكثير من الأرقام القياسية وهو في عمر الـ38.

وآخرها قبل عدة أسابيع عندما أصبح ليبرون جيمس أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في تاريخ NBA وفي تاريخ كرة السلة بشكل عام.

وهو إنجاز احتاج ليبرون جيمس للعب لمدة 19 موسما لتحقيقه وكسر رقم الأسطورة كريم عبد الجبار.

وعندما يصل ليبرون جيمس إلى التصفيات (بلاي أوفس) يتوقف تماما عن تناول السكر الصناعي ويزيد من الكربوهيدرات وذلك لرفع مستواه.

ولأن السكر يؤدي إلى إبطاء عملية التعافي ولذلك يبتعد عنه ليبرون تماما وقت الحسم في الموسم.

وبسبب فقد الكثير من السعرات الحرارية وحرق كل الطاقة خلال المباريات، فيزيد من تناول الكربوهيدرات لأنها "تمنحه المزيد من الطاقة".

ويتدرب ليبرون بشكل يومي وبأنظمة مختلفة لتحقيق أقصى استفادة من التدريبات وتهيئة جسده للمباريات القوية التي يخوضها.

ويبدأ ليبرون تدريباته في الخامسة صباحا من كل يوم. كما يخصص ليبرون جيمس أحد أيام الأسبوع لجلسات اليوجا.

أما النظام الغذائي اليومي الذي يتبعه ليبرون جيمس فهو كالآتي:

في وجبة الإفطار يتناول شطيرة بيض مع حبوب وأفوكادو وعصير فاكهة طازج وزبادي يوناني قليل الدسم.

بعد ذلك يتناول وجبة خفيفة عبارة عن مشروب بروتين.

ثم في الغداء يأكل سلطة السبانخ مع الخضار والدجاج المشوي وصلصة البلسميك الخفيفة مع زيت الزيتون وبعض الفاكهة الطازجة.

أما وجبة قبل العشاء تتكون من الفاكهة أو الفيتامينات.

وأخيرا العشاء عبارة عن سمك السلمون المشوي مع مسحوق الفسدق والخضروات المطهوة على البخار وعصير الليمون.

وفي وقت متأخر من الليل يتناول عجة نباتية مع لحم الديك الرومي المقدد.

ليونيل ميسي

في بداية مسيرته الكروية قبل أن يتم عامه العشرين كان ميسي عاشقا للوجبات السريعة غير الصحية ومن السهل أن تقول عليه إنه مدمنا للمشروبات الغازية.

ولكن مع تقدمه في العمر أدرك ميسي أن ما يفعله لن يمنحه فرصة الاستمرار في الملاعب لأكثر عدد من السنوات والمنافسة بقوة في المستوى العالي.

لذلك عندما وصل ميسي إلى عامه الـ27 أدرك أن عليه التكيف والاعتياد على نمط حياة جديد صحي بشكل أكبر.

في البداية بدأ ميسي العمل مع خبير التغذية الإيطالي جويلانو بوسير الذي أخذه إلى المسار الغذائي الصحيح.

وضع الخبير الإيطالي النظام الغذائي الخاص بميسي والذي يعتمد بشكل كبير على تناول الزيتون والفواكه الطازجة والخضروات وشرب كميات كبيرة من الماء، وأيضا بذور المكسرات بالإضافة إلى الأطعمة النيئة التي تمنحه المزيد من الطاقة.

وألغى ميسي من قائمة الطعام الخاصة به اللحم البقري المقلي والبيتزا وامتنع عن تناول الدقيق والسكر المكرر والمشروبات الغازية، بينما يتناول الشاي من فترة إلى أخرى وكذلك مشروب "المتة" المشهور في أمريكا الجنوبية والذي يحتوي على مادة الكافيين ولكنه أقل ضررا.

وأكد الخبير الإيطالي لـ ميسي أن أكثر ما يضر العضلات هو السكر والدقيق المعالج ولذلك يجب الابتعاد عنهما وتناول أقل قدر ممكن فقط.

بينما يعتمد ميسي في وجباته الأساسية على الدجاج المشوي مع الخضار.

وفيما يتعلق بالتدريبات واللياقة البدنية فإن ميسي البالغ من العمر 35 عاما اعتاد على التدرب بشكل يومي للحفاظ على جسده في أفضل حال.

ويحرص ميسي على أداء تدريبات الكارديو على أجهزة الجري من أجل تقوية عضلات القلب وتحمل الجهد بشكل أكبر في المباريات.

أما بالنسبة لوجبات ميسي فيتناول في الإفطال فاكهة طازجة وحبوب وخضروات.

وتتكون وجبة الغداء الخاصة بميسي من حساء وفول وسلطة.

وفي العشاء يأكل ميسي التونة والأرز البني.

ومن المكملات الغذائية يتناول ميسي مخفوق البروتين والفيتامينات.

كل لاعب اختار نظاما صحيا صارما يكفل له مواصلة مسيرته في القمة رغم التقدم في العمر، ولذلك ستظل أسماءهم محفورة في ذاكرة الجميع بفضل ما قدموه.

المصادر:

https://tinyurl.com/2p8fxdds

https://tinyurl.com/38f3ncr8

https://tinyurl.com/3td6myvd

https://tinyurl.com/74xz2hur