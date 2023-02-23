إبراهيم حسن: الرحيل عن المصري؟ لدينا مهمة صعبة لا نتحمل مسؤوليتها في الأساس

أجاب إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري البورسعيدي عن احتمالية رحيل الجهاز الفني للفريق.

وتعادل المصري سلبيا مع بيراميدز في لقاء أقيم على استاد برج العرب لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

وقال حسن عبر "أون تايم سبورتس": "الرحيل عن المصري؟ لدينا مهمة صعبة لا نتحمل مسؤوليتها في الأساس ورغم ذلك نعمل بحب واجتهاد من أجل الفريق وفي النهاية هناك مجلس إدارة يسير أمور الفريق".

وتولى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن تدريب المصري بداية من الجولة السابعة خلفا لإيهاب جلال.

وعن التعادل أمام بيراميدز شدد "حصلنا على نقطة مهمة أمام فريق يملك إمكانيات فنية كبرى ولاعبين على أعلى مستوى. أداء الفريق كان جيدا أمام بيراميدز وأتيحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل".

وأضاف "الفترة التي قضاها الفريق في بورسعيد وشعوره بجمهور النادي منحته دافعا معنويا. هدفنا دائما تحقيق الفوز لكن في المجمل نشعر بالرضا عن أحداث المباراة ونتيجتها".

واختتم "نحاول منح الفرصة للاعبين الشباب واليوم حصل عصام حسن وهو لاعب مواليد 2004 على فرصة المشاركة وبشكل عام ظهر الفريق بمستوى جيد".

وللمرة الثانية تنتهي مواجهات الفريقين بتعادل سلبي منذ بداية مواجهاتهما في جميع المسابقات.

الفوز أبقى بيراميدز في المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

بينما ظل المصري في المركز العاشر برصيد 22 نقطة بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي.