لوكاكو ينصر إنتر بعد قمة مثيرة أمام بورتو في أبطال أوروبا

الخميس، 23 فبراير 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر ميلان وبورتو

فاز إنتر ميلان بهدف دون رد على منافسه بورتو في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأربعاء.

واستضاف إنتر منافسه بورتو في ملعب جوسيبي مياتزا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

سجل روميلو لوكاكو هدف المباراة الوحيد بتسديدة يسارية بعد متابعته الكرة المرتدة من القائم لرأسيته في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة طرد لأوتافيو لاعب بورتو في الدقيقة 78 عقب حصوله على إنذارين.

وسوف يلتقي الفريقان مجددا في ملعب الدراجاو في البرتغال في الـ14 من شهر مارس المقبل.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من بورتو وأرسل نيكولو باريلا عرضية لكنها لم تجد أي متابع.

وسدد لاوتارو مارتينيز الكرة برأسية لكنها مرت أعلى المرمى البرتغالي بقليل.

وعاد باريلا وشكل خطورة على مرمى بورتو لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

وواصل النيراتزوري ضغطه وأطلق هاكان تشالهان أوجلو تسديدة قوية لكن ديوجو كوستا تصدى له.

وجاء التهديد الأول من بورتو بتسديدة من ماركو جروجيتش لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وكاد بورتو يسجل هدفا لكن أتشيربي مدافع إنتر تألق وشتت الكرة من على خط المرمى.

وطلب لاعبو بورتو الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم وتقنية الفيديو لم يحتسبا أي شيء.

وكاد باستولو يسجل الهدف الأول لإنتر برأسية قوية لكن ديوجو كوستا تألق وتصدى له بساعده.

ومع بداية الشوط الثاني سدد باريلا كرة قوية مجددا لكن كسابقتها مرت لخارج الملعب.

ورد مهدي طارمي عليه بتسددية قوية لكن أندري أونانا تصدى له ليحرم بورتو من هدف محقق.

واصل بورتو ضغطه وسدد طارمي الكرة مرتين متتاليتين لكن أونانا تألق وتصدى له في كليهما.

وفي الدقيقة 78 وعقب حصوله على الإنذار الثاني طُرد أوتافيو ليلعب بورتو منقوصا.

هدأت المباراة وفي الدقيقة 86 استغل لوكاكو عرضية من الناحية اليمنى وحولها برأسية ارتطمت بالقائم وتابعها بتسديدة يسارية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لإنتر.

وكاد لوكاكو يسجل هدفا ثانيا عقب دقيقتين لكن كوستا تصدى له.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز إنتر بهدف دون رد.

إنتر ميلان بورتو دوري أبطال أوروبا
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