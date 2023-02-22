الحسم في إنجلترا.. مانشستر سيتي يعود من ألمانيا بتعادل مع لايبزج

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع آر بي لايبزج الألماني بهدف لكل فريق في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بملعب ريد بول أرينا في ألمانيا.

وبذلك يتأجل الحسم بين مانشستر سيتي ولايبزج إلى مباراة العودة في ملعب الاتحاد في إنجلترا.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط قوي ومحاولات على المرمى من أجل إحراز هدف التقدم.

وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 27 بهدف سجله النجم الجزائري رياض محرز بعدما مر من الدفاع وسدد على يسار الحارس بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني ظهر لايبزج بشكل أفضل واستمر في الهجوم محاولا إحراز هدف التعادل.

وبالفعل جاء هدف تعادل لايبزج في الدقيقة 70 برأسية من المدافع الكرواتي جفارديول لم يستطع إيدرسون التصدي لها.

رقم جديد لـ رياض محرز

ووصل ريال محرز إلى الهدف رقم 20 له في دوري أبطال أوروبا.

ليصبح خامس هداف إفريقي في دوري أبطال أوروبا بعد كل من محمد صلاح وديديه دروجبا وصامويل إيتو وساديو ماني.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 14 مارس المقبل في ملعب الاتحاد.