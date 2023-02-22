دوري أبطال آسيا – رامون دياز: جاهزون للفوز على فولاذ الإيراني

شدد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي على جاهزية فريقه قبل مواجهة فولاذ الإيراني.

ويلعب الهلال ضد فولاذ، مساء الخميس ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أظهرنا فعاليتنا في المباراة الماضية من خلال تسجيل الأهداف، ولكن لم نظهر بمستوانا الحقيقي بعد".

وأضاف "نعرف فريق فولاذ ولن نغير طريقة لعبنا، ولكن نملك لاعبين قادرين على تسيير المباراة بالشكل المطلوب".

وتابع "فولاذ يعد فريقًا جيدًا ويملك لاعبين متميزين قدموا مباراة ممتازة في الدور ثمن النهائي".

وكشف "أندري كاريلو وجوستافو كويلار أنهيا برنامجيهما التأهيليين، وسنقف على جاهزيتهما اللياقية في المران الختامي".

واختتم "يجب علينا كفريق أن نكون على أتم الجاهزية والاستعداد لتحقيق الفوز نتيجة ومستوى. يجب علينا استغلال التركيز والمعنويات العالية للاعبي الفريق لتحقيق الهدف المطلوب".

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من منافسات دوري أبطال آسيا.

كما حقق المركز الثاني في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية بعد الخسارة 5-3 أمام ريال مدريد.