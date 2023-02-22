بعد مباراة المصري.. باتشيكو يشن هجوما على أرضية الملاعب والتحكيم المصري

أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز استياءه من سوء أرضية الملاعب في الكرة المصرية وأيضا التحكيم المصري.

وتعادل بيراميدز سلبيا مع المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

وقال باتشيكو في تصريحات بحسب المركز الإعلامي للنادي: "الملاعب في الكرة المصرية بحالة سيئة للغاية تمنع اللاعبين من إظهار إمكانياتهم".

وأضاف "يجب تطوير منظومة أرضية الملاعب بأسرع وقت ممكن لأنها تنقل صورة عن الكرة في مصر، والفريق لم ينجح في إظهار مستوياته بسبب الأرضية السيئة".

وأردف "أوجه الشكر للاعبين على الأداء الاحترافي الذي يقدمونه من مباراة لأخرى، والفريق ينفذ المطلوب بصورة مطلوب".

وشدد "هناك مشاكل عديدة في منظومة التحكيم والفريق تعرض لظلم فادح في مباراة المصري، والحكم تغاضى عن احتساب العديد من الأخطاء في اللقاء ولم يحتسب ركلة جزاء واضحة أو حتى يعود لتقنية الفيديو لمراجعة الكرة، والحكم تغاضى عن أخطاء، وكروت كان يجب أن تخرج لصالح لاعبي المنافس ولكنه تغاضى عنها، ولأول مرة منذ وجودي في مصر اتحدث عن منظومة التحكيم التي أظهرت صورة سيئة حتى الآن".

وتابع "كان من الضروري إجراء عملية تدوير في التشكيل أمام المصري في ظل توالي اللقاءات محليا وقاريا في أوقات متقاربة واللاعبون مع توالي المباريات هناك إجهاد كبير وبالتالي دفعت ببعض العناصر لتظهر بكامل قدراتها".

وواصل "احترم جميع لاعبي الفريق والقائمة بالكامل وجميعهم على مستوى واحد والكل يظهر أفضل مستويات في التدريبات ومن الطبيعي منحهم الفرصة لأنني اثق في الكل، وبيراميدز ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها ويحتاج لكل عناصر القائمة والكل سيشارك في التوقيت المناسب".

وأتم "احترم الجميع سواء أندية أو لاعبين ومدربين ولكن في النهاية يجب أن يكون الحكام على نفس الحدث وكذلك منظومة أرضية الملاعب لابد من ظهورها بمستوى أفضل مستقبلا لتناسب اسم الكرة المصرية".

وللمرة الثانية تنتهي مواجهات الفريقين بتعادل سلبي منذ بداية مواجهاتهما في جميع المسابقات.

الفوز أبقى بيراميدز في المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر.

بينما ظل المصري في المركز العاشر برصيد 22 نقطة بفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي.