كريسبو: سنقاتل على حظوظنا في دوري أبطال آسيا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 22:03

كتب : FilGoal

كريسبو مدرب الدحيل

شدد هرينان كريسبو مدرب الدحيل القطري على أن فريقه سيقاتل على حظوظه في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الدحيل أمام الشباب السعودي غدا الخميس ضمن ربع نهائي المسابقة.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي: "سعيد بالوصول للدور ربع النهائي من البطولة وما سنقوم به هو الدفاع عن هوية الفريق وعن حظوظه ورغبته في تخطي هذا الدور والوصول للدور نصف النهائي".

أخبار متعلقة:
موعد مباراة منتخب مصر للشباب الحاسمة ضد السنغال.. والقنوات الناقلة سادس لاعب من الفريق البورسعيدي.. عمرو موسى رجل مباراة المصري وبيراميدز مؤتمر تشافي: سنرى ضد يونايتد إن كنا تغيرنا بعد ليلتي روما وأنفيلد.. وبرشلونة منزل ميسي دائما تكرار نتيجة الدور الأول.. تعادل سلبي بين المصري وبيراميدز

وأضاف"نحن الفريق الوحيد الذي لعب 120 دقيقة في الدور السابق بعد ان وصلت مباراتنا أمام الريان لركلات الترجيح ولكننا نملك الفسحة الزمنية التي ستجعل لاعبونا يتعافون من الارهاق الذي اصابهم في تلك المباراة وسنكون جاهزون للمباراة القادمة.

واختتم: "أركز دائماً على فريقي ولا أفكر في الفريق الخصم ويجب علينا أن نتأقلم مع أي تشكيلة تواجهنا والدحيل يملك لاعبون أصحاب مستويات مميزة في كل الخطوط وهناك مهاجمون يعرفون طريقهم للشباك والمهم هو كيفية صناعة الفرص لكي نترجمها لأهداف".

ويواجه الدحيل نظيره الشباب فيما يلعب الهلال "حامل اللقب" ضد فولاد الإيراني.

ويلعب الفائز من الشباب والدحيل أمام الفائز من مباراة الهلال وفولاد، ضمن نصف نهائي المسابقة يوم الأحد.

وينتظر نادي أوروا ريد الياباني (ممثل منطقة الشرق) الفريق الذي سيحسم موقعة الأحد (ممثل الغرب) ليواجهه في نهائي دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
رغم الإنجاز التاريخي.. جواد نيكونام يستقيل من تدريب فولاد قبل يومين على مواجهة الهلال الصدام السعودي يتأجل؟ الهلال يتجنب الشباب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الهلال يتجاوز نجمه ومدربه السابق ويواصل حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا الفيصلي السعودي يودع دوري أبطال آسيا أمام كتيبة جواد نيكونام الثنائي المونديالي جاهز للمشاركة مع الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا الشهراني وإيجالو على رأس قائمة الهلال في دوري أبطال آسيا ثلاثي الهلال جاهز لثمن نهائي دوري أبطال آسيا إيريك توهير مالك إنتر ميلان السابق يتولى رئاسة الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم
أخر الأخبار
إفريقيا للشباب - سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع النهائي.. هناك فرصة حتى مع الخسارة 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية للشباب
بعد مباراة المصري.. باتشيكو يشن هجوما على أرضية الملاعب والتحكيم المصري 44 دقيقة | الكرة المصرية
كريسبو: سنقاتل على حظوظنا في دوري أبطال آسيا 52 دقيقة | آسيا
استراحة دوري الأبطال - لايبزيج (0) - (1) سيتي.. بورتو (0) - (0) إنتر ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة طائرة - الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يهزم الخبيل في البطولة العربية ساعة | رياضات أخرى
سادس لاعب من الفريق البورسعيدي.. عمرو موسى رجل مباراة المصري وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
التشكيل - لاوتارو ودجيكو يقودان إنتر.. وبيبي أساسي في هجوم بورتو ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر تشافي: سنرى ضد يونايتد إن كنا تغيرنا بعد ليلتي روما وأنفيلد.. وبرشلونة منزل ميسي دائما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب الهلال يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع محمد الشناوي 2 خبر في الجول - نهاية الأزمة.. الزمالك يقيد الثلاثي محليا وإفريقيا 3 هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي 4 خبر في الجول - الإسماعيلي يستقر على رحيل ميدو.. والثنائي الأبرز المرشح لخلافته