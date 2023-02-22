كريسبو: سنقاتل على حظوظنا في دوري أبطال آسيا

شدد هرينان كريسبو مدرب الدحيل القطري على أن فريقه سيقاتل على حظوظه في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الدحيل أمام الشباب السعودي غدا الخميس ضمن ربع نهائي المسابقة.

وقال كريسبو في المؤتمر الصحفي: "سعيد بالوصول للدور ربع النهائي من البطولة وما سنقوم به هو الدفاع عن هوية الفريق وعن حظوظه ورغبته في تخطي هذا الدور والوصول للدور نصف النهائي".

وأضاف"نحن الفريق الوحيد الذي لعب 120 دقيقة في الدور السابق بعد ان وصلت مباراتنا أمام الريان لركلات الترجيح ولكننا نملك الفسحة الزمنية التي ستجعل لاعبونا يتعافون من الارهاق الذي اصابهم في تلك المباراة وسنكون جاهزون للمباراة القادمة.

واختتم: "أركز دائماً على فريقي ولا أفكر في الفريق الخصم ويجب علينا أن نتأقلم مع أي تشكيلة تواجهنا والدحيل يملك لاعبون أصحاب مستويات مميزة في كل الخطوط وهناك مهاجمون يعرفون طريقهم للشباك والمهم هو كيفية صناعة الفرص لكي نترجمها لأهداف".

ويواجه الدحيل نظيره الشباب فيما يلعب الهلال "حامل اللقب" ضد فولاد الإيراني.

ويلعب الفائز من الشباب والدحيل أمام الفائز من مباراة الهلال وفولاد، ضمن نصف نهائي المسابقة يوم الأحد.

وينتظر نادي أوروا ريد الياباني (ممثل منطقة الشرق) الفريق الذي سيحسم موقعة الأحد (ممثل الغرب) ليواجهه في نهائي دوري أبطال آسيا.