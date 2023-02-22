انتهت دوري الأبطال - لايبزيج (1) - (1) سيتي.. إنتر (1) - (0) بورتو

يواجه مانشستر سيتي منافسه لايبزيج في ملعب ريد بول آرينا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فيما يستضيف إنتر ميلان ضيفا منافسه بورتو ضمن الدور ذاته.

FilGoal.com يقدم خدمة تغطية حية ومباشرة لمباراتي بورتو ضد إنتر ولايبزج أمام مانشستر سيتي.

ـــــــــــــــــــــــــــ

لايبزيج X مانشستر سيتي

لمتابعة مباراة لايبزيج ومانشستر سيتي اضغط هنا.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق74: تسديدة زاحفة من جوندوجان تصدى لها حارس لايبزيج.

ق70: جوووووووووووول التعااااادل للايبزيج برأسية من جفارديول.

ق64: تسديدة من أندري سيلفا تصدى لها إيدرسون بثبات.

ق55: تسديدة من بنجامين هنريكس مرت بجوار مرمى سيتي بقليل.

ق53: رأسية من بنجامين هنريكس مرت اعلى المرمى.

ق50: تسديدة قوية من محرز تصدى لها الدفاع.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف دون رد.

ق45+1: تسديدة من فيرنر تصدى لها إيدرسون.

ق45: دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق36: تسديدة قوية من جريليش مرت أعلى المرمى بقليل.

ق27: جووووووووول محرز يسجل الهدف الأول لسيتي بتسديدة يسارية زاحفة سكنت الشباك.

ق17: تسديدة من محرز شتتها الدفاع.

ق16: خطأ لجريليش بعد التدخل أمام منطقة جزاء لايبزيج.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق9: تسديدة من محرز تصدى لها مدافع لايبزيج.

انطلاق المباراة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنتر ميلان X بورتو

لمتابعة مباراة بورتو وإنتر ميلان دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

نهاية المباراة بفوز إنتر ميلان بهدف دون رد.

ق88: تسديدة يسارية قوية من لوكاكو تصدى لها ديوجو كوستا.

ق86: جوووووووووول لوكاكو يفتتح التسجيل لإنتر بتسديدة يسارية بعد التصدي لرأسيته.

ق78: طرد لأوتافيو لاعب بورتو عقب حصوله على إنذارين.

ق74: تسديدة جديدة من مهدي طارمي مرت بجوار المرمى الإيطالي.

ق56: تسديدتان متتاليتان من مهدي طارمي لكن أونانا تألق وتصدى له.

ق55: مهدي طاريمي أطلق تسديدة زاحفة لكن أونانا تصدى له.

ق52: تسديدة من باريلا مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+2: رأسية من باستولو لكن كوستا تألق وأنقذ مرماه بعدما تصدى للكرة بساعده.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع

ق40: مطالبات بركلة جزاء لبورتو لكن الحكم وتقنية الفيديو أكدا عدم وجود أي شيء.

ق38: يا ربااااه أتشيربي ينقذ إنتر من هدف محقق بعد خطأ قاتل من دفاع إنتر ولكن تسديدة مهاجم بورتو أنقذها مدافع الفريق الإيطالي من على خط المرمى.

ق37: تسديدة من ماركو جروجيتش مرت بجوار المرمى بقليل.

ق18: تسديدة قوية من هاكان تشالهان أوجلو لكن ديوجو كوستا تصدى له.

ق15: تسديدة من باريلا مرت أعلى المرمى البرتغالي.

ق13: رأسية من لاوتارو مارتينيز بعد عرضية من فيديريكو ديماركو لكنها مرت أعلى المرمى.

ق7: عرضية من نيكولو باريلا لم تجد أي متابع.

انطلاق المباراة.