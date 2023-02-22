كرة طائرة - الانتصار الثالث على التوالي.. الأهلي يهزم الخبيل في البطولة العربية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

فريق رجال الأهلي - كرة طائرة

حقق فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة الانتصار الثالث على التوالي في البطولة العربية للأندية.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للأندية حتى يوم 2 مارس المقبل.

وتغلب فريق الأهلي على فريق الخبيل اليمني بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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وحقق الأهلي الفوز على الخبيل بنتيجة (25-17، 25-12، 25-13).

وبات فريق الأهلي الوحيد في البطولة التي تضم 12 ناديا دون خسارة أي شوط عقب مرور ثلاث جولات.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالآتي:

السويحلي الليبي يتغلب على الصداقة الفلسطيني 3-0

الأهلي القطري يتغلب على الميناء اليمني 3-0

الوكرة القطري يتغلب على مصافي الشمال 3-2

السيب العماني يتغلب على بني ياس الإماراتي 3-0

الأهلي المصري يتغلب على الخبيل اليمني 3-0

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة في الجولة الرابعة بعد غدا الجمعة في تمام السادسة مساء أمام السيب العماني.

وكان قد تم تقسيم الـ 12 ناديا المشاركين على مجموعتين ليتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع النهائي.

وتوج الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت في 2020 بمصر.

بينما توج الريان القطري بالنسخة الماضية والتي أقيمت 2022.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 مرات بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.

الأهلي كرة طائرة البطولة العربية للأندية
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